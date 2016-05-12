المصممة لطيفة القرق: عدم وجود متطلبات السفر في مكان واحد وراء إطلاقي “تويستيد رووتس”

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عبرت مصممة الأزياء الإماراتية لطيفة القرق، التي تشغل منصب مدير الإبداع والرئيس التنفيذي في “تويستد رووتس” علامة الأزياء النسائية عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان دبي للتسوق، ضمن فعالية السوق الموسمي والتي تمثل حدثاً فريداً مخصصاً لاستعراض إنجازات رواد الأعمال،

وقالت المصممة لطيفة القرق، التي نشأت في دبي في عائلة مكونة من أب إماراتي وأم دنماركية عن علامتها:”جاءت فكرة إطلاق هذه العلامة التجارية من الفراغ الذي شهدته في السوق بشكل شخصي.

حيث تعود فكرة علامة تويستد رووتس إلى عام 2002، عندما وجدتُ أنني أعاني أثناء البحث عن ملابس ملائمة للسفر تتمتع بالتناسق والجودة العالية.

وغالباً ما كنت أعمل على الجمع بين قطع الملابس من متاجر مختلفة وأعمل طويلاً لتحقيق التناسق ما بين القطعة العلوية والبنطال والشال. لذلك انطلقت علامة تويستد رووتس”.

وتعد “تويستد رووتس” والتي يعني اسمها “جذور متشابكة”، علامة أزياء راقية ومعاصرة للملابس النسائية، المخصصة للسفر، والتي تمنح النساء اللواتي يسافرن بشكل متكرر فرصة الحصول على خيارات مبتكرة من الملابس المريحة والتي يسهل المزج فيما بينها، حيث تصف لطيفة علامتها باعتبارها “متجر للتسوق من محطة واحدة لكافة متطلبات السفر”.

وتؤكد لطيفة أن الحب والتوجيه اللذين لقيتهما من عائلتها قد ساهما في تشجيعها على السير قدمًا وتجريب أشياء جديدة وتقول: “أنا متزوجة من رجل يقدم لي ما أحتاجه من دعم ومساندة، ولدينا ثلاثة أطفال يشغلون كل وقتنا”.

كما قالت لطيفة: “أشعر بالسعادة عند الدخول إلى الاستوديو كل يوم ، حيث التعاون دائم بين كافة أفراد الفريق، والأفكار تتناقل وتتطور بين الجميع. إنها أجواء مذهلة ومحفزة على الإبداع، ودائماً ما نجد أساليب جديدة لتنفيذ العمل”.