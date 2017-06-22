تراه مظلوماً…..لطيفة التونسية تتمنى ألا تتراجع نجومية سعد لمجرد

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عبرت الفنانة “لطيفة العرفاوي” الشهيرة بــ “لطيفة التونسية” عن تضامنها المطلق مع النجم المغربي “سعد لمجرد” الذي يُنتظر أن يُبت نهائياً في ملفه أمام القضاء الفرنسي خلال الأسابيع المقبلة.

واعتبرت “لطيفة” التي كانت تتحدث في برنامج ترفيهي على إحدى الإذاعات التونسية الخاصة، أن “لمجرد” مظلوم في جميع الحالات، وقالت: “حتى لو أخطأ فإنه لم يكن يقصد الخطأ”، كما تمنت ألا تؤثر الأزمة التي يمر منها النجم المغربي منذ أكتوبر 2016، في مساره الفني وألا تتراجع نجوميته وأن يعود كما السابق بكامل تألقه ونجاحاته.

ولم تترك “لطيفة التونسية” الفرصة تمر دون الحديث مرة أخرى عن أزمتها مع الفنانة الجزائرية “فلة عبابسة”، مستحضرة صمت الأخيرة وعدم قبولها تحدي إجراء اختبار الكحول.