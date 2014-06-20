متى تتوقف حرب الانتقادات اللاذعة المشتعلة بين لطيفة وفلة الجزائرية؟

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مازالت حرب الاتهامات بين المطربة الجزائرية فلة والتونسية لطيفة قائمة لا تنقطع، وتعود إلى الإشتعال باستمرار خلال إطلالتهم الإعلامية، حيث تمطران بعضهما البعض بوابل من الانتقادات اللاذعة، وخرجت فلة الجزائرية مؤخرا عن صمتها وعادت من أحد البرامج التلفزيونية العربية، لترد على لطيفة التونسية، مفندة ما وصفته بإدعاءاتها الكاذبة..فمتى تتوقف الحرب الكلامية المستمرة بين الفنانتين المنحدرتان من المغرب العربي؟

وهل توجد إمكانية تصالحهما مستقبلا، وبالتالي عودة المياه إلى مجاريها وإذابة جليد الخلاف، الذي عمره العديد من السنوات؟

صحيح أن لكل فنانة بصمتها وخصوصيتها ونجوميتها، فلطيفة التونسية حققت شهرة واسعة عربيا وقدمت العديد من الأغاني العربية، التي تعد إضافة للفن العربي، ومن جهتها فلة عبابسة أو فلة الجزائرية صاحبة الصوت القوي والاحساس الجميل والموهبة الكبيرة، في رصيدها أغاني عذبة أحبها الجمهور العربي، لكن بات الخلاف الذي فرق بينها في كل مرة يتجه نحو التوسع، ولم تتصاف القلوب ويعد سوء التفاهم بينهما من أشهر الخلافات في الوسط الفني..فهل يأتي يوم ويطوى الخلاف نهائيا..؟

الجدير بالإشارة فإن فلة الجزائرية قامت مؤخرا بانتقاد لطيفة وتكذيبها، ردا على مقطع فيديو بث في أحد البرامج التلفزيونية العربية، الذي يحمل عنوان “100 سؤال”، تقول فيه لطيفة أن فلة طلبت التقاط صورة معها في إحدى المناسبات، هذا بالإضافة إلى وصفها لها بأنها غير متزنة، هذا ما أثار حفيظة فلة، وواجهت هذا التصريح بالضحك وقالت موضحة: “..أقسم بآيات الله ما شوفتها ولم يحدث هذا الموقف، أن من بلد فلة الجزائرية والشاب خالد العالميين، ومع ذلك ما طلبت منهم التقط صورة معهم هطلب من لطيفة؟..”.

وحول اتهام لطيفة لها بأنها غير متزنة، وتتناول الكحول والمخدرات، فواصلت فلة في توضيحها مستطردة: “..هو في حد بيشرب أكثر منها يعني..؟، وأنا عندي قرحة المياه الغازية ممنوعة لي.. هناك أشخاص أذكاء على لؤم هي منهم..”.

وبدت لطيفة في برنامج “100سؤال” جد مستاءة من فلة، واستغربت مما وصفته الهجوم المستمر الذي تطلقه عليها فلة، وبعد ذلك تطلب منها إلتقاط الصور معها واعتبرت مرد ذلك كونها غير متزنة..ومتغيرة المزاج..