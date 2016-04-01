نجوم ومشاهير

حيازة المخدرات تمهد الطريق نحو براءة سعد لمجرد

by خديجة براق
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الطب الشرعي يبرئ سعد لمجرد من تهمة الاغتصاب

يسعى محامي النجم المغربي “سعد لمجرد” لاستغلال تورط الفرنسية “لورا بريول”، في ملف حيازة كمية من المخدرات كانت قد وجدتها الشرطة مؤخراً داخل سيارتها.

وكشف محامي “لمجرد” في تصريح صحفي أن حكم البراءة بات وشيكاً، حيث سيعزز ملف دفوعاته ضد الفتاة الفرنسية بحيازتها للمخدرات وذلك بغرض دفع المحكمة إلى اعتبار “لورا” شخصاً غير موثوق في كلامه.

ومن المنتظر أن يحضر الأسبوع المقبل “سعد لمجرد” لجلسة جديدة أمام القضاء الفرنسي، لمواصلة محاكمته بتهمة تعنيف فتاة فرنسية، بعد أن أعلنت المحكمة رسمياً براءته من تهمة الاغتصاب استنادا إلى تقرير الطب الشرعي الذي صدر عقب إجراء تحاليل طبية أثبت ألا أثر للحمض النووي الخاص بــ “لمجرد” على جسد الفتاة ومن تم نفي أي علاقة جسدية بينهما.

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