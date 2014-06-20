زيت اللافندر يفوح برائحة زكية و12 فائدة لأجسامنا

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زيت اللافندر هو أحد الزيوت العطرية المفيدة جداً للعديد من مشاكلنا الصحية، ويعد واحد من أهم العناصر العلاجية بالروائح العطرية.

يستخرج من زهرة الخزامى من خلال التقطير بالبخار. يمكن مزجه مع العديد من الزيوت الأساسية الأخرى بما في ذلك خشب الأرز والصنوبر، والمسك وتكون بذلك الفائدة مضاعفة. لنتعرف على أبرز فوائده.

1- تهدئة الجهاز العصبي: لأن له رائحة مهدئة مما يجعله ذو تأثير ممتاز على الأعصاب، ولذلك، فإنه يساعد في علاج الصداع النصفي، والصداع، والقلق، والاكتئاب، والتوتر العصبي والضغط النفسي، وله رائحة منعشة تزيل الإرهاق العصبي والأرق وتزيد من النشاط العقلي .

2- تخفيف الألم: هو أيضا وسيلة ممتازة لأنواع مختلفة من الآلام بما في ذلك تلك الناجمة عن التهاب العضلات، والعضلات المتوترة، والروماتيزم، والإلتواء، وآلام الظهر ، فالتدليك المنتظم بزيت اللافندر يخفف من آلام المفاصل.

3- تحسين تدفق البول: زيت اللافندر جيد لعلاج الاضطرابات البولية كما أنه يحفز إخراج البول حيث أنه يساعد في استعادة التوازن الهرموني، ويقلل من التهاب المثانة البولية

4- علاج اضطرابات الجهاز التنفسي: يستخدم زيت اللافندر على نطاق واسع لمشاكل الجهاز التنفسي المختلفة بما في ذلك التهابات الحلق والإنفلونزا والسعال والبرد والربو، احتقان الجيوب الأنفية، والتهاب الشعب الهوائية والسعال الديكي والتهاب الحنجرة، التهاب اللوزتين إما عن طريق استخدام الزيت في شكل بخار أو وضعه على الجلد من العنق والصدر والظهر. كما أنه يستخدم في كثير من أجهزة البخار التي تستخدم لعلاج البرد

5- تنشيط الدورة الدموية: اللافندر أيضاّ جيد لتحسين الدورة الدموية في الجسم كما أنه يستخدم لارتفاع ضغط الدم.

6- تحسين عملية الهضم: زيت اللافندر مفيد لعملية الهضم كما أنه يزيد من حركة الأمعاء وهو يحفز إنتاج العصارة المعدية والصفراء، وبالتالي يساعد في علاج عسر الهضم وآلام المعدة، المغص، وانتفاخ البطن والقيء والإسهال.

7- تقوية المناعة: الاستخدام المنتظم لزيت اللافندر الأساسي يقوي المناعة وبالتالي يجعله قادراّ على مقاومة الأمراض 8- العناية

8- البشرة: يعد مطهر ومضاد للفطريات. فهو يستخدم لعلاج اضطرابات الجلد المختلفة مثل حب الشباب، والتجاعيد، والصدفية، والتهابات أخرى.

9- القضاء على تشقق اليدين: حيث يعتبر مرطب ومسكن للألم والحكة والجفاف الناجم عن ظروف الشتاء الباردة.

10- ازالة العرق: يستخدم زيت اللافندر كمزيل للعرق لأنه يقتل البكتيريا التي يمكن أن تسبب الروائح للجسم، كما يستخدم في تعطير الجسم.

11- العناية بالشعر: زيت اللافندر الأساسي مفيد للعناية بالشعر لأنه فعال جداّ على القمل وبيض القمل أو الصئبان كما أنه مفيد في حالات تساقط الشعر والثعلبة حيث تدلك به فروة الرأس يومياّ لمدة 7 أشهر فيقضي علي مشكلة الثعلبة.

12- القضاء على الحشرات والعث: عن طريق وضع بضع قطرات على كرة من القطن للحجرات والأدراج فيبعد الحشرات والعث، لذلك تجد العديد من المنتجات الطاردة للبعوض تحتوي على زيت الخزامى(اللافندر) باعتباره واحداّ من المكونات.