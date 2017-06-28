الصفحة الرئيسية > حفل ليال عبود الفني في العيد غير تقليدي

حفل ليال عبود الفني في العيد غير تقليدي

بقلم ريما لمع

يونيو ٢٨ ,٢٠١٧

شاركShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInShare on TumblrShare on StumbleUponEmail this to someonePrint this page

حفل ليال عبود الفني في العيد

استقبلت الفنانة اللبنانية ليال عبود أول أيام عيد الفطر السعيد في حفل فني غير تقليدي أقيم في منتجع ” آدم ” في منطقة الدامور، بحضور حشد من محبي فنها.

وقد أطلّت بفستان أخضر جذاب من توقيع مصمم الأزياء عقل فقيه، حيث قدمت مجموعة من أغنياتها التي حولت السهرة الى مهرجان نابض بالفرح والسعادة، بمشاركة فرقة استعراضية عالمية استخدمت التقنيات الضوئية والنارية في وصلتها الراقصة، مما أضاف للمناسبة المزيد من الخصوصية.

وقد قالت ليال في كلمة مختصرة أنَّ العيد يليق بلبنان بلد الأعياد رغم كل الازمات التي صادفته، وتمنت كل الخير للبنانين والعرب.

وأضافت: “قبل أي شي نعمة الأمن والأمان مصانة في بلدي بعزيمة رجالنا في القوى الأمنية والجيش اللبناني حماهم الله. أتمنى للجميع الخير والمحبة والإيمان بأنَّ الغدّ سيكون أفضل. أعاد الله العيد عليكم باليمن والبركات”.

شارك في حفل الدامور الفنان أمير يزبك الذي قدّم وصلة فنية لاقت إعجاب الحاضرين.

الأوسمة

اخترنا لك

الفنانة اللبنانية فيفيان مراد نجوم ومشاهير الفنانة اللبنانية فيفيان مراد: أتمنى ألا يقطع رزقي أحد

أبريل ٢ ,٢٠١٦

زهرة عرفات نجوم ومشاهير زهرة عرفات: لن أتوب من الفن!

أبريل ٦ ,٢٠١٣

سعد لمجرد نجوم ومشاهير سعد لمجرد يستفز محاميه الوحش

يونيو ١٩ ,٢٠١٧

النجمة الكويتية جواهر نجوم ومشاهير النجمة الكويتية جواهر: غرامي المجابيس والتشريبة في رمضان

يوليو ١٩ ,٢٠١٤