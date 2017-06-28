حفل ليال عبود الفني في العيد غير تقليدي

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استقبلت الفنانة اللبنانية ليال عبود أول أيام عيد الفطر السعيد في حفل فني غير تقليدي أقيم في منتجع ” آدم ” في منطقة الدامور، بحضور حشد من محبي فنها.

وقد أطلّت بفستان أخضر جذاب من توقيع مصمم الأزياء عقل فقيه، حيث قدمت مجموعة من أغنياتها التي حولت السهرة الى مهرجان نابض بالفرح والسعادة، بمشاركة فرقة استعراضية عالمية استخدمت التقنيات الضوئية والنارية في وصلتها الراقصة، مما أضاف للمناسبة المزيد من الخصوصية.

وقد قالت ليال في كلمة مختصرة أنَّ العيد يليق بلبنان بلد الأعياد رغم كل الازمات التي صادفته، وتمنت كل الخير للبنانين والعرب.

وأضافت: “قبل أي شي نعمة الأمن والأمان مصانة في بلدي بعزيمة رجالنا في القوى الأمنية والجيش اللبناني حماهم الله. أتمنى للجميع الخير والمحبة والإيمان بأنَّ الغدّ سيكون أفضل. أعاد الله العيد عليكم باليمن والبركات”.

شارك في حفل الدامور الفنان أمير يزبك الذي قدّم وصلة فنية لاقت إعجاب الحاضرين.