في حوار صريح وجريء…ليال عبود تعلن حبها لـ “عمرو دياب”

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حلقة مميزة ومثيرة للجدل قدمتها الاعلامية المصرية بسمة وهبي من برنامج ” شيخ الحارة ” الذي يعرض في شهر رمضان المبارك على واحدة من الفضائيات العربية، أثناء استضافتها للفنانة ليال عبود التي فتحت أبواب قلبها وعقلها أمام تساؤلات المذيعة الخبيرة في تفكيك الألغاز في عالم المشاهير.

وكان حوار صريح وجريء تناولت خلاله الفنانة الضيفة العديد من الأمور التي تتوقف عندها للمرة الاولى على مستوى الإعلام التلفزيوني، ولعل من اجرأ ما قالته “عمرو دياب للزواج والحب وليس للمصلحة. وانا مع تعدد زيجاته وعلى الهواء أعلن حبي له”.

وقد برعت بسمة وهبي وكعادتها في تدوير زوايا الحوار الشيق الذي غنّت ليال في أجزاء منه، وبقيت على صراحتها المطلقة حتى نهايته.