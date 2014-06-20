ليلى علوي مقدمة برنامج ضخم يستضيف النجوم العرب

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فضيلة بودريش

تقتحم النجمة المصرية ليلى علوي لأول مرة عالم التقديم التلفزيوني وتخوض التجربة خلال الأيام القليلة المقبلة، ويرتقب أن يعرض البرنامج المنتظر في الشهور المقبلة على احدى المحطات التلفزيونية المصرية الواسعة الانتشار ويتمحور البرنامج حول ضيوفه من نجوم الفن في الوطن العربي ويعكف منتجو البرنامج على التحضير المكثف، بعد استعانتهم بفريق إعداد محترف لمساعدة ليلى علوي في برنامجها.

على اعتبار أن البرنامج سوف يكون ضخما من حيث الديكور والإنتاج وحتى بالنسبة لنوعية الضيوف والذين سيكونون من نجوم ومشاهير العرب

سبق للممثلة ليلى علوي أن خاضت تجربة العمل في البرامج التلفزيونية ولكن كعضو لجنة تحكيم في برنامج “مذيع العرب” وكان برنامجا مهمته اكتشاف المواهب في التقديم التلفزيوني، وعرض آنذاك على قناة أبو ظبي الإماراتية والحياة المصرية في نفس الوقت.

وكان أخر أعمال الفنانة ليلى علوي في السينما فيلم “الماء والخضرة والوجه الحسن” سيناريو باسم سمرة، ومن إخراج يسري نصر الله، وقاسم ليلى علوي البطولة كل من باسم سمرة ومنة شلبي وأحمد داوود وإنعام سالوسة ومحمد الشرنوبي. وتتناول أحداث قصة هذا الفيلم حياة الطباخين في الريف، ويبحر في أعماق علاقة الطباخ بمحيطه ، أي العائلة والأصدقاء ومن يعيش ويتعامل معهم، وتعرض العديد من الأحداث والمواقف المثيرة التي تستدعي المتابعة، بينما خلال شهر رمضان الماضي عرض للفنانة الحسناء مسلسل “هي ودافنشي”، الذي حقق نجاحا معتبرا وقاسمها فيه البطولة كل من الممثل خالد الصاوي ومي سليم و ريم هلال و تميم عبده، وكتبه محمد الحناوي، في حين الإخراج أسند إلى عبد العزيز حشاد، ومن إنتاج ممدوح شاهين.

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