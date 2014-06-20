بناطيل الجلد اللامع موضة شتاء 2017

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يعد البنطال قطعة أساسية لا يمكنك الاستغناء عنها في كل الفصول وتحديدا في فصل البرد والأمطار فإذا كنت تتساءلين حول موضة هذه القطعة في شتاء 2017 وجدنا أن معظم دور الأزياء العالمية أجمعت على انتقاء الجلد اللامع له هذا الموسم فهو لن يكون حكرا على المعاطف والأحذية لذا يمكنك الإقبال هذا الشتاء على اختيار بناطيل بقصات وتصاميم وألوان مختلفة تجمع بين الأناقة والتميز، دون الاستغناء عن اللمسة الكلاسيكية لهذه القطعة

لإطلالة الجذابة:

استعيني ب”كنزات الكارديغان” لارتدائها مع بناطيل الجلد اللماع، وينصح أن تنسقي هذه الكنزات إما بلونٍ واحد أو بنقشة منقطة أو مقلمة، ثم ارتدي تحت الكنزة قميص أبيض كلاسيكي ناعم بياقة عالية ،ويجب في هذه الحالة اختيار الأحذية ذات الكعب العالي والحقائب الكلاسيكية، بمسكة اليد الصغيرة، حتى تحصلين على الإطلالة الساحرة والجذابة.

سحر النجمات:

حتى تكونين متألقة مثل النجمات، نسقي مع بنطال الجلد اللامع ، الكنزات ذات اللون الأسود وينصح أن تكون القصة ملفتة من جهة الأكمام ، وأمامك كذلك خيار القصة العريضة أو المنفوخة على منطقة الأكتاف، ويمكنك لبسها أيضا مع أحذية الكاحل بأسلوب الدراجة النارية ومعطف الترنش الكلاسيكي أو السترة الجلدية.

لإطلالة مثيرة :

يذكر أنه من الأساليب التي يمكنكِ اعتمادها مع البناطيل الجلدية، هي ارتدائها مع سترات الفرو الضخمة، للوصول إلى الإطلالة المثيرة ، وينصح انتقاء هذه السترات بألوانٍ قوية ولبس البنطال مع الأحذية ذات الكعب العالي الكلاسيكي، أو أحذية الكاحل ويمكنك اعتماد هذه الإطلالة أيضا مع السترات الرياضية.

خيارات واسعة :

ما تحمله هذه البناطيل الجلدية من أسرار تكمن في الخيارات المتعددة، التي تتوفر معها ، حيث يمكنك ارتداؤها بألوانٍ قوية ودافئة، مثل الأحمر الخمري أو البنفسجي، مع الكنزات بالألوان الأساسية على غرار الأسود والرمادي الهادئ.

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