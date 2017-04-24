نصائح ثمينة التزمي بها لتخلصك من دوالي الساقين

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يهاجم عادة المرأة وخاصة العاملة التي تضطر للوقوف لفترات طويلة في عملها، مشكلة دوالي الساقين، التي تشوه جمالهما، وهذا أمر يسبب الضيق والحرج لها ولكن هناك حل لهذه المشكلة، من خلال سلسلة من النصائح التي ينبغي تطبيقها والمداومة عليها بانتظام.

جسمك يحتاج إلى دوران الدم فيه بشكل مستمر، وأمامك خيار الرياضة التي من شأنها أن تكون سداً منيعاً يقطع الطريق أمام ظهور مشكلة دوالي الساقين

اغتنمي فرصة الراحة للاستلقاء ورفع منطقة الساقين نحو أعلى بالاستعانة بالوسائد لمدة عشر دقائق كاملة بشكل يومي.

حافظي على وزنك، وكوني معتدلة لا تميلين إلى النحافة ولا للبدانة.

ينصحك الخبراء بتدليك منطقة الساقين يومياً، لكن بشكل دائري عن طريق استعمال فرشاة، وذلك لتحسين الدورة الدموية، لكن ابتعدي عن تدليك منطقة الدوالي الوريدية حتى لا تتورم أكثر وتقعين في مأزق.

قللي من الجلوس أو الوقوف لساعات طويلة، لأن من شأن ذلك أن يؤذي رجليك.

ارتدي الملابس الواسعة والأحذية ذات الكعب المنخفض

أكثري من شرب الماء باستمرار وفي جميع الأوقات

إذا كانت مشكلة الدوالي لديك متفاقمة جربي العلاج بالإبر الصينية.