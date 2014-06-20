طريقة عمل كيكة الليمون

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كيكة خفيفة ولذيذة بطعم الليمون

المقادير

كوب وثلث من الزبدة

3 أكواب من السكر

6 حبات بيض

3 أكواب من الطحين

1 كوب من الكريمة المخفوقة

1 ملعقة كبيرة من الفانيليا

3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون

نصف ملعقة صغيرة من الملح

1 ملعقة صغيرة من مبشور قشر الليمون

طريقة التحضير:

ضعي الزبدة والسكر في وعاء الخلاط الكهربائي مع الخلط تدريجياً، ثم أضيفي قشر وعصير الليمون، واستمري في عملية مزج المقادير ببعضها البعض، ثم تأتي مرحلة إضافة البيضة تلو الأخرى مع بقية المقادير، مع استمرار عملية الخفق الجيد، وكآخر مرحلة أسكبي الكريمة والدقيق ممزوج مع الملح و الخليط، وفي النهاية تحصلي على خليط متجانس، ومن جهة أخرى ادهني قالب الكيك بالزبدة والقليل من الطحين، واسكبي الخليط بها ثم ضعي الصنية في الفرن، واتركيها تنضج على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 90 دقيقة.