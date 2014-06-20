الإطلاق الكبير لـ “ليڤيل كيدز”في دبي

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دبي – ريم حنبظاظة

أقام ليڤيل كيدز، الوجهة الجديدة لأزياء الأطفال الفاخرة والراقية في دبي، حفلاً كبيراً لأطلاق مجموعاته، أجرى خلاله أول عرض على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط لأزياء الأطفال بالتعاون مع Vogue Bambini إلى جانب أداء ساحر وحصري لـ Cirque du Soleil المشهور عالمياً.

حضر الحفل المئات من العائلات، حيث شكّل الإطلاق فرصة للعديد من المصممين الرائدين عالمياً ليبرزوا مجموعاتهم لخريف وشتاء 2016 على منصة العرض.

وبعد أن أُسدلت الستارة على عرض الأزياء، استمتع الحاضرون بعرض بصري مذهل من الألعاب البهلوانية قدّمه “Cirque du Soleil” ، بعالم ساحر في عرض من أربعة فصول، أدهشَت المشاهدين وحازت على إعجابهم جميعاً صغاراً وكباراً.

الجدير بالذكر أن “ليڤيل كيدز” يوفر تجربة تجارية رائعة في دبي، جعلته وبسرعة إحدى الوجهات الرائدة عالمياً لأزياء الأطفال، حيث تعرض ابداعات أكثر من 200 علامة تجارية لمصممين عالميين.

يقع في “سيتي ووك” دبي، ويمتد على مساحة تبلغ أكثر من 10000 متر مربع ومقسَّمة على ثلاثة طوابق، كما تتميز بزينة رائعة تحمل مفاهيم خاصة، يتبع في تصميمه عوالم ذات مفاهيم جذابة ومختلفة من بينها الماء الكريستالية، الصحراء المزهرة، ومساحة تحت سماء ساحرة وصافية في الطابق الأخير.

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