الإضاءة ركن أساسي في إضفاء الجمال على ديكور المنزل

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لا يمكنك الاستهانة بعملية توزيع الإضاءة في أرجاء المنزل فهي التي تسمح، بترتيب التفاصيل ورسم معالمها وتلعب دوراً حيوياً في إضفاء الجمال والإشراقة على المنزل. فالإضاءة تخدم الديكور ، لكن لا يقتصر الأمر على كيفية توزيعها بل مدى اتصالها بالابتكار والمهارة، ومعرفة القواعد والشروط الخاصة لاستخدام مصادر الضوء وأدواته ووسائطه .

أسس توزيعها

– شكل الغرفة أو مساحتها وحجمها وأبعادها تملي علينا مراعاتها عند تحديد خياراتنا للإضاءة. فالغرفة الكبيرة بنوافذ صغيرة تختلف إضاءتها عن غرفة صغيرة بنوافذ كبيرة، وغرفة يصل إرتفاع سقفها الى 4-66 أمتار، إضاءتها تختلف عن إضاءة غرفة لا يعلو سقفها أكثر من 2.5 متر، حيث يتخطى بذلك الارتفاع المعياري في الهندسة الحديثة، وبالتأكيد لن يغيب عن ذهننا الدور الذي يمكن أن تلعبه الإضاءة في إخفاء بعض العيوب الهندسية.

– الأجواء التي نريدها في الغرفة أو المساحة المعنية مهم جداً، فعلى أساس اختيارنا للجو، يمكننا تحديد خياراتنا للإضاءة، فالجو الرومانسي تختلف إضاءته عن الجو العملي، وجو اللقاءات الموسعة تختلف إضاءته عن جو اللقاءات الخاصة أو الحميمة. وبالطبع يمكننا اختيار إضاءة للجو المناسب تبعاً لأمزجتنا وميولنا ورغباتنا، وبالتأكيد للميزانية المخصصة لذلك.

– المسألة لا تقف عند هذا الحد، لأن ذلك يدفعنا أيضاً لاختيار طبيعة الإضاءة، فهل تكون إضاءة عامة، بمعنى أنها لا تراعي جزئيات أو تفاصيل العناصر داخل المساحة، أم نريدها إضاءة مباشرة تراعي كل عنصر على حدة، فهي مباشرة لإظهار القطع الكبيرة من الأثاث، ومباشرة لإظهار الأكسسوارات، ومباشرة لتوفير الوضوح في كل ركن… أم نريدها غير مباشرة، تضيء الأشياء والزوايا والعناصر التي نرغب التركيز عليها من دون أن يظهر مصدر الإضاءة… أم نريدها منضبطة، دقيقة في توجيهها نحو المراد إضاءته دون غيره.

– يجب ألا ننسى مسألة الألوان حين نفكر في إضاءة الداخل، حيث تلعب الألوان دوراً أساسياً في تحديد خياراتنا.

ونقصد بالألوان هنا، تلك التي تم اختيارها للغرف والمساحات وما تستوجب من خيارات لعناصر الإضاءة، أو ألوان هذه العناصر نفسها وألوان الضوء المنبعث منها. إن معرفتنا بهذه الأمور تضمن لنا السير بخطوات صحيحة لتحقيق إضاءة ناجحة ومتوازنة وصحية وآمنة في الوقت نفسه.

وكما في كل عناصر الديكور، فإن عناصر الإضاءة متوافرة بكثرة في الأسواق، وهي تراعي كل الاذواق والأساليب، وبالتالي تؤمّن الأشكال والألوان والمواد المختلفة والتي تنسجم مع كل الأفكار والتصورات والتصاميم، وتلائم كل الميول والرغبات.