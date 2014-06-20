حيل خبيرة الموضة “ليليا إينار” لإخفاء عيوب جسدك

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إذا نجحت في اختيار ملابسك بما يناسب جسمك فهذا دون شك سيعود عليك بإطلالة أنيقة وجذابة تظهر جمال قوامك، لكن كثيرات لديهن أجساد ممتلئة ولا تعرف ماذا ترتدي لإخفاء عيوب جسدها، وهناك من تلجأ إلى خيار الألوان الداكنة، لكن هذا ليس حلاً جذرياً للمشكلة، على اعتبار أن ذلك سوف يحرمها من لبس الألوان الفاتحة والموديلات الجميلة..ومن أجل كل ذلك انتقينا لك حيل رائعة لإخفاء عيوب جسدك توصي بها خبيرة الموضة الفرنسية “ليليا إينار” ويتفق عليها بوجه عام خبراء الموضة في فرنسا..تابعي معنا

– تنصح ليليا باختيار ملابس تكون ضيقة جداً في المناطق النحيفة من الجسد، وانتقاء ملابس واسعة في المنطقة التي تكون ممتلئة، فعلى سبيل المثال إذا كانت جهة أرداف الفتاة ومؤخرتها ضخمة، ينبغي في هذه الحالة أن ترتدي فساتين تكون واسعة من الأسفل وضيقة من الأعلى، أي عند الصدر والوسط

– إذا كانت الأكتاف عريضة والصدر يعاني من الترهل، من الضروري أن يقع الاختيار على الفساتين والقمصان الواسعة من جهة الأعلى، أما البنطلون فيكون ضيق نوعاً ما.

– من الاقتراحات المجدية والتي توفر لك حلولاً جذرية لمشكلة تناسق الملابس التي تختارينها لجسمك، تذكر الخبيرة ليليا أنه من الضروري اللجوء إلى مصمم ملابس متمكن أو خبير في مجال التفصيل، من أجل خياطة ملابس تناسب جسمك، فهو سيقوم بتصميم القطعة بحسب ما يحتاجه جسمك من إخفاء لعيوب فيه مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية تنسيق الألوان حتى ننجح في خلق حالة من الجاذبية، تجاه المناطق المتناسقة، على حساب المناطق الممتلئة

– الخبير قادر أن ينسق لك الألوان الفاتحة بالشكل المطلوب والمناسب، دون أن تحرمي منها أي الألوان الزاهية مثل الأخضر والأحمر والأزرق التي من شأنها أن تمنح لك حالة من الحماسة، ارتديها دون تردد على المناطق النحيلة في جسمك بينما ارتدي على المناطق الممتلئة في جسمك اللون الأبيض أو الأسود أو الرمادي أو الأصفر وحتى اللون البيج.