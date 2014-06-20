لينا قيشاوي تنتقل رسميا إلى قناة “الجزيرة”

شارك

فضيلة بودريش

انتقلت الإعلامية لينا قيشاوي للعمل في قناة “الجزيرة” ومن المقرر أن تتولى مهمة تقديم برنامج صباحي جديد، ولن تكون بمفردها في هذا البرنامج بل يرتقب أن تتقاسم مهام تقديم حلقات البرنامج برفقة مجموعة من الإعلاميين بالقناة، وكانت الإعلامية خطيبة الفنان الشاب محمد عساف قبل أن يقررا فسخ الخطوبة.

إنها الإعلامية الشابة لينا صفوان خليل قيشاوي ولدت بتاريخ 31 أغسطس 1992، تسكن حاليا بمدينة “طولكرم”، علما أن مسقط رأسها قرية “كفر حارس”، التحقت لينا في البداية بمدرسة “الرجاء الإنجيلية اللوثرية”، ثم التحقت بجامعة بيرزيت وتخرجت منها عام 2015 بعد دراستها تخصص التغذية والحمية، لكن مسارها المهني كان في رواق مختلف، واكتسبت الشهرة منذ أن تم الإعلان عن خطوبتها مع النجم الشاب محمد عساف، حيث ربطتهما قصة حب لم تدم طويلا، لأنه سرعان ما اتفقا على فسخ الخطوبة. وكانت القناة قد اضطرت إلى إلغاء مهرجان الجزيرة الدولي للأفلام للعام الجاري حتى لا يخطف الأضواء ولا يسرق الاهتمام من الاحتفالات بانطلاقة القناة خاصة بمرور عقدين كاملين على التأسيس.

وبالموازاة مع ذلك تأكد أن قناة الجزيرة تحضر لإطلاق البرنامج الصباحي الجديد في مطلع الشهر القادم في إطار التحضير لخريطة البرمج الجديدة احتفاء بمناسبة مرور 20 عاما، على أول بث أطلقته القناة التي تمكنت من الانتشار على نطاق واسع.

شارك

Comments

comments