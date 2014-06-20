الإشارات تتزايد على اعتناقها الإسلام ……. ليندسي لوهان تضع “السلام عليكم” على الإنستغرام

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على نفس هذه الصفحة الخاصة بمجلة اليقظة تساءلنا في شهر مايو الماضي”هل اعتنقت ليندسي لوهان الإسلام؟“.

حدث ذلك عندما التقطت مجموعة من الصور للنجمة العالمية وهي تحمل نسخة من القرآن في يديها، وكانت وقتها قد انتقلت للعيش في لندن، حيث ذكرت أنها تعرضت لانتقادات لاذعة بسبب حملها للقرآن مما اضطرها لمغادرة أمريكا والانتقال للعيش في لندن حيث تشعر بأمان أكثر على حد وصفها.

بعد ذلك بأيام قليلة ظهرت لوهان مرتدية الحجاب في تركيا. في تلك الأثناء تساءلنا كما تساءل الجميع عن امكانية اعتناقها للإسلام.

بالأمس أثير الجدل حول هذا الموضوع من جديد بعدما تناسيناه جميعاً. أما السبب هذه المرة يعود إلى ما قامت به على حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”.

فقد قامت بحذف جميع الصور الخاصة بها من على الصفحة، ليس هذا فحسب بل اكتفت بكتابة كلمة “السلام عليكم” فقط بجوار صورة الملف التعريفي لها.

يذكر أن هناك 5 ملايين متابع للنجمة ليندسي لوهان على انستجرام والتي تقيم حالياً بدبي.

وعلى الرغم من كل هذه التصرفات المثيرة للجدل لم يصدر عن لوهان حتى الآن أي بيان رسمي ينفي أو يثبت دخولها في الإسلام.