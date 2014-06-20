ليندساي لوهان ترتدي ملابس سباحة المحجبات على الشاطئ

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نجمة هوليود المثيرة للجدل ليندساي لوهان (30 عاماً)، ألقت بـ “البكيني” الخاص بها للسباحة، وارتدت ملابس السباحة الساترة، أثناء مشاركتها في دورة تجديف تتدرب عليها حالياً.

وقام بتصوير ليندساي على الشاطئ وهي مرتدية لملابس سباحة المحجبات مدربها على التجديف في البحر، وأكدت ليندسي مؤخراً أنها كانت تدرس الدين الاسلامي.

ولم تؤكد ليندساي ما إذا كانت تخطط لاعتناق الإسلام، لكنها أصرت على قراءة القرآن الذي قالت أنه أعطاها السلام الداخلي.

وقالت ليندساي خلال ظهورها في “صباح الخير بريطانيا” “دراسة القرآن هو شيء وجدت فيه عزاء النفس، فهذا الدين وجدت فيه الكثير من السلام”.

وأكدت ليندساي قائلة: “لا يمكننا أن نتحول من دين إلى دين بين عشية وضحاها، إنها ثقافة وممارسة، ولا أريد التعليق على شيء لم أكن قد انتهيت منه”.

الجدير بالذكر أن ليندساي بدأت بارتداء الحجاب مؤخراً، وكشفت أنها شعرت بالرعب عندما طلب منها إزالته في مطار هيثرو في لندن بعد هبوطها في المملكة المتحدة قادمة من تركيا.