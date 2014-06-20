بالفيديو ليندسي لوهان تروي قصة إسلامها

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البداية كانت عندما قام صديق سعودي بإهدائها نسخة من القرآن الكريم، كانت وقتها حريصة على الإطلاع والتعلم كما تقول هي، لكن تم مهاجمتها بشدة في الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة بعد التقاط مجموعة من الصور وهي ممسكة بالمصحف.

وقتها شعرت ليندسي لوهان بالمعاناة التي يشعر بها المسلمون والإضطهاد الذي يتعرضون له يومياً، حيث قالت بالحرف الواحد”الناس عاملوني معاملة سيئة لأن هذا معتقدي وهذا ما آمنت به” وقالت لوهان” الآن أستطيع تخيل ما يقع للمسلمين كل يوم…..فهمت ما يقع لهم من اضطهاد….. فقد مررت بنفس التجربة”.

هكذا وصفت النجمة العالمية لوهان بداية تجربتها والتي صممت خوضها حتى النهاية. ولكي تشعر بالأمان انتقلت للعيش في العاصمة البريطانية لندن ثم تجولت بالشرق الأوسط واستقرت لفترة في إمارة دبي.

عاد الحديث عن إسلام لوهان بعدما ظهرت بالحجاب وسط مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا ليتجدد الجدل من جديد هذا الأسبوع بعدما حذفت جميع الصور الخاصة بها على انستجرام مكتفية فقط بكتابة كلمة” السلام عليكم”.

شكك العديد من الناس في صحة المعلومات الواردة عن اسلامها لكنها في هذا الفيديو أكدت الخبر وخاصة عندما قالت” هذا معتقدي وهذا ما آمنت به”.