لماذا ارتدت نجمة هوليود ليندسي لوهان الحجاب؟

شارك

فضيلة بودريش

أقدمت النجمة الأمريكية ليندسي لوهان في إطار خرجاتها الخيرية، بارتداء الحجاب، بعد أن أثارت إعجابها سيدة تدعى عزيزة، تعمل كمساعدة في إحدى المخيمات بتركيا، وبفعل كرم وفيض محبة السيدة عزيزة في استقبال الضيوف، تأثرت الممثلة الأمريكية للسلوك الطيب للمسلمين.

تناقلت المواقع الالكترونية صورا ل “ليندسي لوهان” بالزي الاسلامي “الحجاب”، بعد أن تلقت وشاحا هدية من السيدة عزيزة، وجاء ذلك مباشرة بعد أن أبدت إعجابها به، وأكدت ليندسي في تعليق لها على السناب قائلة:”.. التقيت سيدة رائعة اسمها عزيزة، تعمل كمساعدة في مخيم اللاجئين في أنتب بتركيا، وبعد أن اكتشفت السيدة أنني معجبة بالوشاح، الذي كانت تغطي به رأسها ثم أشارت لي بيدها أن أتبعها..”، واستطردت تقول: “ذهبت مع السيدة وما كان منها إلا أن أزالت الوشاح من على رأسها واهدته لي.. وواصلت تقول: لقد تأثرت كثيرا وغطيت رأسي بالوشاح امتنانا لها على الكرم والمحبة، الذي قابلتني به رفقة جميع القاطنين في المخيم…شكرا جزيلا لكم..”

كانت ليندسي قد قامت خلال رحلتها الأخيرة لتركيا بسلسلة من النشاطات الخيرية، نذكر من بينها زيارة المركز الصحي التابع لإحدى الجمعيات المعنية بالأوضاع الصحية للاجئين، وتحدثت في مقابلة مع الطاقم الطبي عن ظروف حياة اللاجئين من عين المكان، ولم تفوت النجمة الفرصة، حيث قامت بزيارة معرض للكتب وأهدىت مجموعة من الكتب إلى أطفال المخيم، الذي قامت بزيارته رفقة حسين كاسكين رئيس بلدية “سلطان بييلي” الكائنة في اسطنبول.

الجدير بالإشارة فإن ليندسي تبلغ من العمر 30 عاماً، نشرت مقاطعا لسناب شات عبر صفحتها انستغرام روت فيها بدقة قصصها مع اللاجئين، الذين التقتهم خلال زيارتها، من بينها السيدة التي أهدتها تذكارا جميلا أغبطها ولن تنساه أبدا.

يذكرأن الممثلة الأمريكية، كانت قد تعرضت الأسبوع الماضي إلى حادث أفقدها أحد أصابعها، لكن ذلك لم يمنعها من مواصلة نشاطها الخيري، الذي تتشبث به كثيرا.

شارك

Comments

comments