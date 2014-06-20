النجمة ليندسي لوهان تهنئ المسلمين بشهر رمضان

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اغتنمت النجمة الأميركية الشهيرة ليندسي لوهان، فرصة حلول شهر رمضان الفضيل لترفع تهانيها إلى كافة المسلمين عبر العالم، مبدية اهتماماً كبيراً بشهر الصيام، بالرغم من تواجدها بمدينة كان الفرنسية من أجل حضور فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي..واهتمام النجمة العالمية لوهان بالدين الإسلامي ليس جديداً، خاصة أنها شوهدت في السابق تحمل نسخة من القرآن الكريم، ومرة أخرى شوهدت على الشاطئ ترتدي “البوركيني” ..ولازالت الجماهير والإعلاميين في حيرة من أمرهم عن سر اهتمام لوهان بالإسلام وما إذا كان دافعها الإعجاب أو الفضول..أو تفكر في اعتناق الدين الإسلامي كما تذهب تقديرات البعض.

لقد نشرت النجمة الأميركية الشهيرة والممثلة العالمية ليندسي لوهان تدوينة على حسابها الخاص على موقع تبادل الصور إنستغرام، تتضمن تهانيها الخالصة لجميع المسلمين بحلول شهر الصيام، ويبدو أنها تتابع كل كبيرة وصغيرة عن الإسلام والمسلمين، فلم تنسيها أجواء وفعاليات كان السينمائية لتخصص إطلالة مشعة على مواقع التواصل الاجتماعي، تهنئ بها المسلمين بشهر رمضان، مما جعل الجماهير تتفاعل معها بشكل كبير، وذهب معجبيها إلى أبعد من ذلك عندما حاصروها بالعديد من الأسئلة، تقاطعت في شغف معرفة صومها من عدمه وحقيقة قيامها بهذه الفريضة التي نص عليها الدين الإسلامي.

الجدير بالإشارة فإن هذه الممثلة النجمة أبدت شغفاً كبيراً لمعرفة الدين الإسلامي، وبالفعل حاولت التعرف عليه فقد شوهدت تحمل المصحف الشريف، ومرة أخرى تم إلقاء القبض عليها ترتدي على شاطئ البحر “البوركيني” أو “المايوه الشرعي” عقب الحملة الشرسة التي تعرض إليها البوركيني..هذا ما فتح المجال لإثارة العديد من التساؤلات وإطلاق التكهنات حول ما إذا كانت هذه الممثلة الشهيرة دخلت الإسلام.

اقتحمت النجمة ليندسي لوهان التي تقيم في بريطانيا وتبلغ من العمر 31عاماً، عالم الفن عندما كانت طفلة حيث دخلت في البداية عالم الأزياء، ثم برزت في أفلام الحركة من إنتاج شركة ديزني سنة 1998.