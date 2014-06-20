بالفيديو.. لجين عمران تكشف عن حجم ثروتها

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كشفت الإعلامية السعودية الشهيرة لجين عمران عن حجم ثروتها، وذلك بعدما سألها مذيع أجنبي خلال حوار أجراه معها في مهرجان الشيخ منصور بن زايد للخيول العربية الاصيلة، حيث قالت أن ثروتها تقدر بـ7 ملايين دون أن تحدد نوع العملة.

الجدير بالذكر أن لجين بدأت مشوارها المهني عام 1999 بالعمل في المجال المصرفي، ثم انتقلت عام 2002 إلى البحرين لمواصلة العمل المصرفي، بعد ذلك شاركت في تقديم برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، وشكل إنتقالها لتقديم برنامج “صباح الخير يا عرب” على قناة “mbc” نقلة نوعية في طبيعة البرامج التي قدمتها، كما شاركت في تقديم أمسيات شعرية في مهرجانات عدة كمهرجان الدوحة الثقافي عام 2005، ومهرجان هجن الرئاسة في أبوظبي.