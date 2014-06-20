أم لشابة في ال21 من عمرها……لجين عمران لا يزعجها أن تصبح جدّة

شارك

فندت الإعلامية السعودية لجين عمران كل ما روج من أخبار غير صحيحة تقول أنها صارت جدة، بالرغم من أنها مازالت لم تبلغ عقدها الرابع وينقصها أشهر فقط لتصبح أربعينية، كون الإعلامية لجين الشهيرة ببرنامج “صباح الخير يا عرب”، الذي تبثه قناة “أم.بي.سي”، تزوجت في سن المراهقة وحاليا أم لشاب وشابة.. وحاولت الرد على المغرضين ومروجي الإشاعات بالقول أنه لا يزعجها خبر أن تصبح جدة، كونها امرأة متصالحة مع نفسها وفوق كل ذلك تشعر في حياتها بالسعادة.

ردت الإعلامية السعودية المتألقة لجين عمران على الإشاعات التي طالتها في الآونة الأخيرة بصراحة كبيرة وعدم الضيق، ويتعلق كل ذلك بالأخبار التي انتشرت حول كونها صارت جدة، وجاء ردها الحاسم خلال استضافتها في برنامج “ليالي الكويت”واغتنمت الفرصة لتقدم هذه التوضيحات: “..لسة ما أصبحت جدة، أنا لو بنتي كانت تزوجت في العمر الذي تزوجت أنا فيه.. كنت أصبحت جدة.. أنا تزوجت وعمري 16 سنة.. وبنتي عمرها الآن 21 سنة..”. علماً أنه مازال لم يعرف مصدر هذه الإشاعة وغرض من أطلقها..

وذهبت النجمة في عالم الإعلام إلى التأكيد بأنه ليس لديها مانع أن تصبح جدة في هذا العمر بقولها: “..أنا ما عندي مشكلة في هالموضوع واللي يحكي يحكي، أنا متصالحة مع نفسي وسعيدة بحياتي..”.

يذكر أن لجين عمران لديها ابنة وابن من طليقها السابق، إلا أنهما بعيدان عن وسائل الإعلام، وأرجعت ذلك إلى رغبة والدهما في عدم الظهور تحت الأضواء.

وتعرف لجين بأنها الشقيقة الكبرى للفنانة الشابة الموهوبة أسيل عمران، وكانت قد تزوجت في سن صغيرة وأنجبت طفلاها سمير وجيلان، لكن حدث الانفصال بعد ذلك من زوجها، وكانت قبل دخولها المجال الإعلامي تعمل في المجال المصرفي، لكن في عام 2004 حدث التحول في حياتها المهنية واقتحمت المجال الإعلامي كمذيعة في تلفزيون البحرين.