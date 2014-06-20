بالفيديو: صدمة أسيل عمران من عدد أحذية شقيقتها لجين

شارك

تستعد النجمة أسيل عمران هي وشقيقتها لجين للإنتقال إلى مسكنهم الجديد والذي أصبح جاهزا للتسليم .

وبناء على ذلك سوف تضطر كلا منهما إلى حزم حقائبها وجمع أغراضها الخاصة من المسكن القديم تمهيدا لنقله إلى مقر الإقامة الجديد. وبالفعل بدأت الخطوات الأولى لهذا الإنتقال.

حيث قامت النجمة أسيل عمران بتأكيد ذلك من خلال الفيديو الذي صورته على سناب شات والذي حقق أكثر من نصف مليون مشاهدة.

ففي الفيديو تظهر أسيل عمران بعد أن انتهت من تناول طعامها تأخذ جولة في الطابق الثاني من منزلها لتصعق بعدد الأحذية الخاصة بشقيقتها لجين عمران.

حيث يظهر الفيديو أن أختها تمتلك من الأحذية ما يفوق العدد الموجود في متجر بالكامل. وتتعجب أسيل عمران من هذا العدد المهول وتطلب من شقيقتها التخلص من العدد الزائد قبل الإنتقال إلى المسكن الجديد إلا أن الأخيرة ترد عليها بأنها تريد أن تهديها بعض الأحذية.

وهنا تكشف أسيل عمران عن أن هذه الأحذية لا تناسبها خاصة وأن مقاس شقيقتها هو 37 في حين أن مقاسها 39.

تم تداول الفيديو على نطاق واسع على مواقع التواصل الإجتماعي وجاءت معظم التعليقات تحمل تعبيرات الدهشة من هذا العدد الهائل من الأحذية.

شارك

Comments

comments