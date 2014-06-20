أطول علاقة زواج على الإطلاق

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فضيلة بودريش

لم يسجل من قبل أن بلغ عمر الرابطة الزوجية تسعة عقود كاملة، لذا صار الراحل مؤخرا الهندي الأصل البريطاني الجنسية، كرم تشاند صاحب أطول علاقة زواج في العالم، فهو متزوج من قرينته كرتاري، حيث بلغ عمر علاقتهما الزوجية نحو ال 90 عاما، وكان متوافقين متطابقين محافظين على ود كبير جمع بينهما، لكن الموت فرق الأسبوع الماضي بينهما، حيث فارق الزوج الوفي الحياة في مستشفى بلندن عن عمر ناهز 111 عاما، بينما زوجته كرتاري تبلغ من العمر 103 سنوات.

تأكد أن كرم تشاند توفي في ظروف طبيعية داخل المستشفى، بعد ستة أسابيع فقط من احتفاله بعيد ميلاده الـ 110، و يذكر أن طقوس تشييع جنازته مقرر بتاريخ 8 أكتوبر الجاري في غيرلنغتون مقر إقامته، ويعيش أطول معمرين إلى جانب ابنهما بول، ولديهما ثمانية من الأولاد، و27 من الحفدة، والعشرات من أبناء الأحفاد ، وكان أطول زواج قد سجل في غينيس بلغ 86 سنة لاثنين من الأزواج الأميركيين ،ويتعلق الأمر بكل من هربرت وزلميرا فيشر،الراحلين عن الحياة مؤخرا.

ينحدرتشاند المولود عام 1903 من أسرة تمتهن الفلاحة، في قرية كراري الواقعة بإقليم جالاندهار في البنجاب، وقرر الارتباط من كرتاري في عام 1925 أي في سن الـ 22 عاما، وفق طقوس السيخ، وقد هاجرا إلى برادفورد في شمال إنجلترا سنة 1965، عندما استبدل الزوج عمله الشاق كمزارع إلى العمل في مطاحن الصوف.

ومن أسرار الحفاظ على صحته مداومته على تناول طعام صحي، يبتعد فيه عن المواد المصنعة ، وكشف في السابق أنه يميل بشكل كبير إلى تناول الزبد والحليب والزبادي الطازج، أي مختلف منتجات الحليب ومشتقاته والخضروات.

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