الإخصائية عبير أبو رجيلي: خطة تضمن لك خسارة 2 كيلو جراماً من وزنك في أسبوع

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استعنا باختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي لتقدم لك خطة محكمة وسهلة لخسارة نحو كيلوغرامين من وزنك خلال أسبوع.

كل ما عليك فعله هو اتباع الآتي:

تناول المأكولات الكاملة

استبدلي الخبز العادي بالخبز الأسمر أو خبز القمح الكامل، المعكرونة البيضاء بالسمراء والأرز الأبيض بالأسمر. علماً أنَّ هذه الأطعمة بكميات متساوية تحتوي على الوحدات الحرارية ذاتها، لكنها أكثر غنى بالألياف الغذائية التي تسيطر على الجوع وتجعلك تتناولي كميات أقل من الطعام خلال النهار.

تقسيم الوجبات الغذائية

للمحافظة على مستوى الحرق السليم في جسمك، تناولي 3 وجبات رئيسية مع وجبتين خفيفتين “سناك” في اليوم. ولتخفيض وزنك عليك تناول كمية أقل من تلك التي تتناوليها في العادة. مع الحرص على النوعية الصحية منها وتفادي المقالي والسمن والحلويات العربية والأرز بكميات كبيرة.

استهلاك السلطات بوفرة

تناولي سلطة الخضار بكثرة خاصة تلك التي تكون مع الصلصات الخفيفة مثل الليمون الحامض والخردل والخل فهي تقلص الشعور بالجوع لديك، فتنجح حميتك الغذائية وتخسري وزنك بسهولة أكبر.

المشروبات الصحية للتخفيف من الأكل في حالات الضجر والتوتر

يمكنك شرب الشاي الأخضر والزنجبيل واليانسون والزهورات، شرط عدم إضافة السكر، وإن وجب تحليتها يمكن الاستعانة ببديل السكر المعروف بالسكر الصناعي. فهذه المشروبات تلهيكي عن الأكل بسبب الضجر.

عمل الديتوكس

يمكنك تحضير مياه الديتوكس الطاردة للسموم في المنزل، وهي مفيدة جداً وتساعد على خفض الوزن، فقط قومي بإضافة شرحة من الليمون الحامض وعرق من النعناع وبعض قطع الخيار وكمية ضئيلة من الزنجبيل إلى ماء الشرب.

الأنشطة الرياضية

مع دخول فصل الصيف والرغبة في خسارة الوزن بطريقة سليمة وسريعة لا يمكنك غض النظر عن القيام بالنشاطات الرياضية والمحافظة على لياقتك البدنية لحرق الدهون والسعرات الحرارية.