اخسري وزنك بتناول الأطعمة الغنية بالبروتين

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يعتبر البروتين من أهم العناصر الغذائية لبناء الأنسجة العضلية، التي بالتالي تزيد حرق السعرات خصوصاً إذا رافق ذلك ممارسة الرياضة.

ذكر موقع “healthaliciousness” عدداً من أنواع الأطعمة التي تحتوي على نسبة بروتين كبيرة وسعرات حرارية قليلة، وهي :

1- الجبن: يحتوى على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية، لكنه يحتوي أيضاً على كمية جيدة من البروتين، ويفضل تناول حصة مرة يومياً كوجبة، حيث أن شريحة من الجبن السويسرى يحتوي على 106 سعر حراري و7 جم من البروتين.

2- بذور الكتان: غنى بعنصر الأوميجا 3 المغذية، ويحتوي على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة، ويمكن أن يضاف إلى الحساء أو السلطة، وتشمل ملعقتان طعام من بذور الكتان على 70 وحدة حرارية و3 جم من البروتين.

3- مسحوق البروتين: يمكن خلط مسحوق البروتين مع الحليب أو في أي مشروب، فبذلك يعزز محتوى البروتين في الجسم، وهو مثالي لبناء العضلات، وتحتوي ملعقة من مسحوق البروتين على 107 سعرات حرارية و6 جم من البروتين.

4- عصير الفاكهة بالبروتين: يتم خلط مسحوق البروتين مع الفواكه الطازجة، لاستخلاص نتائج أفضل، فكوب من هذا العصير يحتوي على 220 سعر حراري و18 جم من البروتين.

5- الحمص: وجبة خفيفة تعد مصدراً عالياً من البروتين والألياف، ويحتوي نصف كوب من الحمص على 110 من السعرات الحرارية و7 جم من البروتين.

6- زبدة الفول السودانى: عنصر غني بالبروتين، لكن يجب الاعتدال في تناوله، فملعقة كبيرة منه تحتوي على 94 سعر حراري، 4 جم من البروتين.

7- الفستق: يحتوي على كمية من البروتين، فتحتوي 100 جرام من الفستق على 158 من السعرات الحرارية و6 جم من البروتين.

8- اللوز: يحتوي على نسبة عالية من البروتين والأحماض الدهنية ومنها الأوميجا 3، ويحتوي 100 جرام من اللوز على 164 سعر حراري و6 جم من البروتين.

9- البيض المسلوق: يحتوي على كمية كبيرة من البروتين، ويساعد على بناء العضلات الهزيلة، فبيضة واحدة تحتوي على 80 سعر حراري و6 جم من البروتين.

10- التونة: تحتوي على كميات مرتفعة من البروتين وأوميجا 3 والأحماض الدهنية، وتحتوي علبة التونة ذات ال 170 جراماً على 105 سعر حراري و18 جم من البروتين.