لطفي بوشناق لــ “اليقظة”: العرب مطالبين بالحفاظ على سلاح الثقافة

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رسم الفنان التونسي “لطفي بوشناق” لوحة فنية فريدة امتزج فيها لون الغناء التونسي “المالوف”بالأغاني الصوفية والموسيقى العربية التراثية والمغربية التقليدية، مروراً بأغانيه الثورية التي تنطق بلسان المواطن العربي الحامل لهموم الوطن والأمة.

“بوشناق” الفنان وسفير الأمم المتحدة للنوايا الحسنة كان استثنائياً وهو يعتلي سلم مسرح محمد الخامس بالرباط، خلال مشاركته الثالثة في مهرجان موازين الذي اختتم في 20 مايو، في حفل حضره جمهور استثنائي من عشاق الكلمة والفن الأصيل، وسجل نفاذ التذاكر قبل ساعات من انطلاقه، حيث استمتع الحضور بروائع “الروح بحبكم تفوح”، “حبيتك وتمنيتك”، “نغني لنحيا”، و”أنا العربي”، قبل أن يتفاعلوا ويقفوا مصفقين لسلطنته واندماجه لحظة أداء أغنية “خذوا المناصب والمكاسب.”

وكان “لطفي بوشناق” قد حظي باهتمام إعلامي خاص وأسئلة مختلفة، خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد على هامش مشاركته في الدورة الــ 16 من مهرجان موازين إيقاعات العالم، بالنظر إلى التزامه بالفن الأصيل ومحافظته على مكانته كواحد من الكبار الذين لم يتأثروا بثقافة أرقام “اليوتيوب” والأغاني الاستهلاكية.

الفنان التونسي بوشناق شدد في تصريح لــ “اليقظة” على ضرورة احترام الشعوب العربية للفنان الحقيقي، وأن يحافظوا على سلاح الثقافة، داعياً إلى منح المبدعين الحقيقيين المزيد من الفرص في شتى المجالات: الرسم، النحت، الموسيقى والغناء… مضيفاً أن الاهتمام بالجانب الترفيهي للفن عرقل تقدم بلداننا العربية، فالارتقاء بالثقافة يعني الرقي بالمجتمع والفرد، على حد وصفه.