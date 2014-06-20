لوسي تقاطع الماكياج خارج التصوير و”ماسك اللبن” المنظف المفضل لبشرتها

شارك

كشفت الفنانة لوسي أنها عندما تكون بعيدة عن الأضواء أو تسجل أعمالها الفنية، تمتنع عن وضع الماكياج على وجهها، على اعتبار أنه مضر بالبشرة حتى وإن كان ذو علامة تجارية عالمية وشهيرة، ولم تخف أيضاً أنها حريصة على استخدام “ماسك” اللبن، وتواظب عليه وهو عبارة عن مزيج من بودرة الترمس، واللبن وتقول أنه رائع وفعال في إزالة شوائب البشرة، وكذلك ترطيبها ومنحها النضارة والانتعاش.

أكدت الممثلة والراقصة المصرية لوسي أنها تمتنع عن استعمال الماكياج في كل الأوقات سواءاً عند مكوثها بالبيت أو عند خروجها في نزهة مع العائلة والأصدقاء، وتضعه فقط في حالة تصويرها أي عمل فني أو خلال اللقاءات التلفزيونية التي تسجلها، وذلك حفاظاً منها على بشرة وجهها، كونها على قناعة كبيرة بأن الماكياج بمكوناته الكيميائية يضر كثيراً ببشرة الوجه، ومع كثرة استخدامه يمكنه أن يتسبب في تدمير البشرة، حتى وإن تمت المواظبة على استعمال أشهر العلامات التجارية العالمية.

وتلجأ لوسي إلى وضع أقنعة طبيعية لتنظيف بشرتها لأنها تمكث طويلاً تحت أشعة الشمس خلال التصوير، وتتعرض بشرتها خلالها للأتربة وغيرها من الملوثات في الهواء.

لذلك هي تواظب على وضع ماسك اللبن الممزوج ببودرة الترمس، مؤكدة بأن له قدرة على تنظيف البشرة من العمق، وفوق ذلك يرطبها ويمنحها الكثير من الحيوية والانتعاش.