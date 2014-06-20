نجم الكرة العالمي لويس سواريز يشعر بالحسرة والندم

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عبر نجم أوروجواي الرياضي لويس سواريز، مهاجم فريق برشلونة الإسباني عن حسرته وندمه، بسبب عدم مواصلة تحصيله العلمي و افتقاده لشهادة مدرسية، التي يعتقد أنها تؤثر بشكل سلبي على أطفاله مستقبلاً، ملمحاً إلى شعوره بالحرج من عدم تلقيه التعليم، بالرغم من أنه حقق الشهرة والمال بفضل موهبته في رياضة كرة القدم، وكل ذلك لا يكفي حسب تقديره ولا يكفي، كون للعلم مكانة خاصة وتعد عامل مشجع للصغار حتى يكون قدوة لهم.

أكدت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن لاعب كرة القدم لويس سواريز، يحمل في قلبه حسرة ممزوجة بالندم، فقد صرح للصحيفة بأنه ينتابه الحزن الشديد بسبب عدم إكمال مساره التعليمي، وذلك من أجل أطفاله مستقبلاً، لكنه لم يخف فرحته الكبيرة بمشاركته في قيادة منتخب أوروجواي والذي احتل المركز الرابع في قائمة ترتيب الفرق المشاركة في كأس العالم لسنة 2010، وتحدث عن الخسارة وخيبة الأمل التي أصيب بها في مونديال عام 2014، وأبدى رغبة وتطلعاً حتى ينال فرصته الحقيقية خلال كأس العالم المقبلة، التي تحتضنها روسيا سنة 2018.

واعترف مهاجم فريق رشلونة بأنه استغرق وقتاً ليس بالقصير من أجل توطيد علاقة جيدة، مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، كون هذا اللاعب الشاب يعرف بأنه خجول وطيب بشكل كبير.

يبدو أنه لا يمكن للإنسان أن يحقق كل شيء في هذه الحياة، هذا ما يتفق عليه الكثيرين لأن نجم الأوروجواي لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة، اعترف بتحقيق العديد من أحلامه التي سطرها، من بينها انضمامه إلى فريق كبير مثل “نادي ليفربول”، مبدياً عزمه الكبير وإرادته الفولاذية في تحقيق أحلامه. ومع ذلك يشعر بالعجز لأنه لم يتلقى التعليم.