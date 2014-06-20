تصميمات جذابة ومبتكرة لصندوق غذاء طفلك

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عزيزتي الأم شراء احتياجات المدرسة يكلفك الكثير، لذا سنساعدك هنا على توفير بعض النقود وفي نفس الوقت تمتعي طفلك بتصميم أغراضه بأفكار مبتكرة، مثل صنع صندوق الطعام الخاص به للمدرسة من أدوات بسيطة وذلك من خلال أشياء قديمة متوفرة في منزلك تابعي معنا

يمكنكِ استخدام هذه اﻷفكار لصندوق غذاء المدرسة أو النادي أو (المصيف أو رحلة السفاري).

– علب الفراولة البلاستيكية:

بعد الانتهاء من تناول الفراولة، قومي بغسل العلبة جيدًا بالماء الدافئ والصابون، و يمكن تزينها من خلال الاستعانة بالاستيكرات المحببة لطفلك ولصقها على العلبة.

– علب المخلل الزجاجية أو علب المربي:

يمكن استخدامها مع اﻷطفال اﻷكبر قليلاً، فقط قومي بغسلها عدة مرات بالماء الدافئ و الصابون، وزينيها من الخارج بألوان الزجاج أو الرسم عليها أو استخدمي الأشكال اللاصقة، اعلمي أن هذه العلب الزجاجية تستخدم لوضع الأكلات السائلة، وهي مميزة جداً لقدرتها علي حفظ الأشياء بداخلها لفترة أطول من غيرها سواءاً كانت باردة أو ساخنة، كما تتميز بأنها محكمة الغلق

– أكياس الخبز:

الأكياس البلاستيكية الخاصة بالخبز يمكنك استخدامها لوضع السندوتشات أو الكيك، خاصة أنها تأتي مع رابط يجعلها محكمة الغلق.

– علب الثلاجة:

المصنوعة من البلاستيك الثقيل، وتستخدم في تخزين الساندوتشات، أو حفظ البطاطس المحمّرة، اللحوم و شرائح الجبن، كما أن حجمها مناسب لحقيبة طفلك.

نصيحة:

لابد أن تنتبهي عند إعادة تدوير بعض الأشياء من تاريخ الصنع وتاريخ الانتهاء وكم مرة يجب عليك استعمالها.