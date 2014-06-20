تصدر عطر جديد فاخر……. لي لي فلور تتحول إلى مدرسة في تنسيق الزهور

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تحتفل لي لي فلور هذا الأسبوع بإصدار أول عطر مركز يحمل اسم البوتيك وعلامتهم المميزة وهي زهرة الليليوم لأصحابه سيدات الأعمال أنفال الأنصاري ومريم الناصري وبهذه المناسبة عبرت أنفال الأنصاري لقراء مجلة اليقظة عن سعادتها بالعطور الجديد الذي يرتكز على زهرة الليليوم والتي تعد من أشهر أنواع الزهور والمعروفة بجمالها وعطرها الفواح ولقد تم عمل بحث لمعرفة التوليفة المميزة للعطر والمكون من خلاصة الزهرة والزهور الفرنسية ممزوجة بالروح الشرقية مع دهن العود الفاخر ولقد تم تصنيعه بأرقى المصانع في جنوب فرنسا بالتعاون مع دار لابوتيه للعطورات العريقة ومقرها في أبوظبي وهو عطر أخاذ يناسب الذوق الخليجي الرفيع المميز دائماً باختيار الأفضل

ولا يخفى عليكم مرحلة البحث التي قمنا بها لمدة عام كامل من أجل إخراج هذا العطر إلى النور حيث بحثنا عن الشركات العالمية المتخصصة في عمل العطورات الأوربية ولله الحمد وبعد عدة مقابلات وتجربة الكثير من الخلطات تم اختيار العطر الخاص بنا وأطلقنا عليه اسم لي لي فلور ليكون مرتبطاً بنا وأيضاً اخترنا أن يكون الإصدار في شهر فبراير تحديداً لأنه شهر مميز في الكويت حيث الاعياد الوطنية وكذلك عيد الحب وحالياً يتم تجهيز خطوط جديدة من نفس العطر لانتاج عطر الشعر وعطر الجسم وكذلك ستكون هناك سلسلة من العطورات المميزة في المستقبل.

يذكر أنه تم إنشاء لي لي فلور البوتيك والمدرسة عام 2009 ولقد كان لاصحابها فرصة السبق والتميز في إنتاج باقات أنيقة مكونة من الزهور الطبيعية النضرة التي تتناسب مع الذوق الرفيع لكبار الشخصيات والعملاء.

وأكدت أنفال أن لي لي فلور يحمل اسم المدرسة الخاصة بنشر المعرفة والوعي بثقافة الزهور في جميع أنحاء المجتمع الكويتي والخليجي وهم بصدد تأسيس مدرسة لتنسيق الزهور لجميع الفئات من مبتدئين ومحترفين والجميع مرحب به للحضور لمعرفة أفضل طرق التنسيق وتصميم الباقات المقدمة من منسقي المدرسة المحترفين وأيضا لمن يود احتراف العمل في هذا المجال

لي لي فلور تهدف الى تعزيز ثقافة الزهور وتقدير مخلوقات الخالق من زهور ونباتات جميلة، فتنسيق الزهور العطرة والمشرقة تترجم المشاعر والأحاسيس بين الناس.