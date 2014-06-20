النجمة مادونا تتوج سيدة عام 2016

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فضيلة بودريش

وقع الاختيار على المطربة مادونا، لتتوج بجائزة “سيدة عام 2016، وتعد المغنية الأكثر شهرة في العالم، وصاحبة المداخيل المالية القياسية، وجاء تكريمها لقدرتها الكبيرة على الاستمرار في الإبداع الفني بسقف عالي على مدار سنوات طويلة، إلى جانب تمسكها بالنشاط الخيري الذي تخصص له مساحة كبيرة من وقتها وثروتها.

أطلق خبر تتويج نجمة الموسيقى الأمريكية مادونا، موقع مجلة بيلبورد، المختص في صناعة الموسيقى، وأكد أنه تم اختيار المطربة الأمريكية مادونا، لتنال جائزة “سيدة العام 2016، بالنظر إلى نشاط النجمة، الذي جاء متميزا من خلال جولتها العالمية التي أطلقت عليها اسم “جولة القلب المتمرد”، التي أهدتها لضحايا الهجمات الإرهابية، التي ,وقعت في العاصمة الفرنسية باريس بتاريخ 13 نوفمبر 2015 بفرنسا، وخلفت ما لا يقل عن 100 ضحية.

صنفت مجلة “لاباريسيان” الفنانة مادونا، ضمن قائمة أهم الفنانات في العالم، خاصة من حيث الأرباح المالية التي تحصل عليها، إلى جانب أنها أشهر مطربة على الإطلاق في تاريخ الموسيقى العالمية، وبالموازاة مع ذلك اعتبرت رئيسة المجموعة الإعلامية “بيلبورد”، أن مادونا استحقت اللقب والتتويج عن جدارة، كونها فنانة تتمتع برؤية فنية وإبداعية ثاقبة وتتفانى في عملها، ولديها فوق كل ذلك قدرة متميزة على الابتكار وإمتاع جمهورها الواسع بكل ما هو جديد، ولا تدخر جهدا في كل ما يصب في مصلحة الأعمال الخيرية، وذهبت إلى أبعد من ذلك عندما قالت مستطردة “..ان مادونا كانت مصدر إلهام لمئات الملايين من الأشخاص..”.علما أنه سوف يتم تنظيم حفل التتويج في احتفائية سيدات بيلبورد في مجال الموسيقى، خلال دورته ال11 المنتظرة خلال فصل الشتاء القادم في نيويورك.

الجدير بالإشارة إن جائزة بيلبورد الموسيقية، تنظم بشهر ديسمبر من كل عام حيث يعكف القائمين عليها على تكريم العديد من النجوم، والذين يشترط أن لا يقل عمر مسارهم الفني عن 10 أعوام في الموسيقى والغناء، ويكونوا قد قدموا أعمالا متميزة للساحة الفنية وتعلق بهم جمهورا واسعا.

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