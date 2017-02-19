النجمة مادونا تلقن طفليها بالتبني أبجديات الغناء

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يبدو أن النجمة الأمريكية ومغنية فن البوب الأكثر شهرة عالمياً مادونا، تحرص على تلقين طفليها بالتبني أبجديات الغناء وهما مازالا في عمر صغيرة، حيث قامت بنشر فيديو جديد من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، كشفت فيه عن طفليها التوأم بالتبني وهما “ستيلا” و”ايستر”، الذين يبلغان من العمر 4 سنوات، وبديا يرددان أغنية سوياً..هذا ما فتح المجال إلى إثارة العديد من التوقعات من بينها.. هل تنوي النجمة الأمريكية الأكثر شهرة في العالم تلقين أبجديات الغناء للطفلين أم تحاول اختبار إن كانت لديهما موهبة الغناء؟

قامت النجمة العالمية التي تبلغ من العمر58 عاماً وتناهز خريف الستين، بنشر الفيديو، مباشرة عقب مرور أسبوع واحد من تصريحها، الذي جاء فيه أنها تفتخر كثيراً بتبني طفلين آخرين، ويتعلق بتوأم ينحدران من مالاوي الواقعة في القارة الإفريقية وكانت المحكمة في مالاوي قد رخصت لها بشكل قانوني خطوة التبني، بعد خوضها لمعركة قضائية حقيقية، لتقتنص قرار الموافقة من طرف المحكمة بتبني الطفلين التوأم، وحرصت في هذا الخضم على احترام ما ينص عليه قانون دولة ملاوي، حيث يمكن تشريع الدولة المالاوية للمتبني الاحتفاظ بالطفل بشكل مبدئي لمدة عام واحد، وبعد مراقبته في هذه الفترة والوقوف على ظروف معاملته وتربيته للأطفال سيترسم هذا التبني ويمدد.