امرأة العام مادونا تثير الحيرة والاستغراب في أحدث شطحاتها على الانستغرام

ثم حلت المغنية البريطانية أديل (28 عاماً) صاحبة أغنية “هالو” في المركز الثاني في قائمة فوربس بدخل بلغ 80.5 مليون دولار، وهو أعلى دخل لها حتى الآن، واستمتعت أديل التي أصبح ألبومها “25” أعلى الألبومات مبيعاً في 2015، بتواصل نجاحها بمبيعات الألبوم هذا العام وحققت ملايين الدولارات كل ليلة من حفلاتها اليومية.

ووفقا للمجلة جاءت مادونا والتي كانت أعلى النساء أجراً في مجال الموسيقى خلال عام 2013 في المركز الثالث هذا العام، وحققت جولتها الأحدث بعنوان “ريبيل هارت” 170 مليون دولار، ليصل مجمل دخلها على مدى مشوارها الفني إلى 1.4 مليار دولار قبل خصم الضرائب، ولا ننسى أنه في الأشهر الـ12 السابقة حققت مادونا (58 عاماً) دخلاً في المجمل بلغ 76.5 مليون دولار.

ووسط كل هذه الأخبار لا ننسى أن مادونا كانت قد فازت بجائزة “امرأة العام” التي تمنحها مجلة “بيلبورد” سنوياً في مجال الموسيقى تقديراً للنساء اللائي قدمن إسهامات كبيرة في مجال الأعمال الموسيقية واللائي ألهمن غيرهن من النساء. وصرحت نجمة البوب الأشهر والحائزة على جائزة “غرامي” سبع مرات للصحفيين على السجادة الحمراء في نيويورك قائلة “أعتقد أن أكبر انجاز كان الانتهاء من جولتي وتقديم عروضي كل ليلة. والتعامل مع تحديات أن أكون أماً.

كان هذا دائماً تحدياً لي. أن أكون أماً جيدة وأن أكون فنانة وتحقيق كل هذا”، وكانت مادونا والتي لديها أربعة أطفال، قد أكملت في مارس جولتها العالمية (ريبل هارت) التي تضمنت تقديم 82 حفلاً، بينما دخلت في معركة قضائية بشأن حضانة ابنها روكو البالغ عمره 16 عاماً مع زوجها السابق جاي ريتشي، وترك روكو مادونا خلال الجولة لكي يعيش مع ريتشي في لندن. وتمت تسوية هذا الخلاف.

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