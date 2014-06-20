امرأة العام مادونا تثير الحيرة والاستغراب في أحدث شطحاتها على الانستغرام

لا يخلو تاريخ مادونا من محطات مثيرة، لكن أحدث تصرفاتها أو لنقل “شطحاتها” بدا غريباً جداً حتى لجماهيرها التي اعتادت ما تخرج به المطربة الأمريكية الشهيرة من آن لآخر، فقد نشرت مادونا 58 عاماً صوراً حديثة لها على حسابها على إنستغرام وكان من بينها صورة لها عارية تماماً، مما أثار حيرة متابعيها عن المغزى من هذه الصورة أكثر من أي رد فعل آخر، ووفقاً لرأي بعض الصحف البريطانية من بينها جريدة “الصن” التي قالت “لم يعرف هدف مادونا من نشر الصورة التي لم تظهر وجهها، وإنما اختارت زاوية غير تقليدية لم يفهمها متابعوها والذين يبلغون أكثر من 9 ملايين متابع، إذا كانت نشرتها بغرض “الإثارة” أم للتأكيد على رشاقة جسدها في عمر يقترب من الستين.
وأيضاً نشرت مادونا صورة مقربة جداً لوجهها يظهر فيه غطاء مرصع بالذهب على أسنانها، وحفنة من السلاسل حول عنقها.
وبالنظر إلى تاريخ مادونا سنجد أنه يكتظ بممارسات مثيرة للجدل، من بينها على سبيل المثال نشر كتاب يمكن وصفه بالإباحي قبل سنوات تزامناً مع إطلاق ألبوم غنائي خاص بها.
وعن قائمة مجلة فوربس لأعلى النساء أجراً في مجال الموسيقى تصدرت المغنية تيلور سويفت، البالغة من العمر 26 عاماً القائمة بدخل بلغ 170 مليون دولار، متقدمة على بذلك على مادونا وأديل وبيونسيه، حيث حطمت سويفت الرقم القياسي لجولات أميركا الشمالية الذي كان باسم فريق رولينغ ستونز لتحقق إيرادات بلغت أكثر من 200 مليون دولار في الشطر الأميركي الشمالي من جولتها العالمية تحت عنوان “1989”، وفي العام الماضي حلت سويفت بأغان مثل “باد بلود” في المركز الثاني، بعد كيتي بيري بإيرادات قدرت بنحو 80 مليون دولار، كما كرمت سويفت بأول “جائزة تيلور سويفت” في حفل جوائز “بي. إم. أي” للبوب وقالت مازحة إنها كانت “ستصاب بالإحباط” لو كان شخص آخر فاز بتلك الجائزة التي تحمل اسمها.
ثم حلت المغنية البريطانية أديل (28 عاماً) صاحبة أغنية “هالو” في المركز الثاني في قائمة فوربس بدخل بلغ 80.5 مليون دولار، وهو أعلى دخل لها حتى الآن، واستمتعت أديل التي أصبح ألبومها “25” أعلى الألبومات مبيعاً في 2015، بتواصل نجاحها بمبيعات الألبوم هذا العام وحققت ملايين الدولارات كل ليلة من حفلاتها اليومية.
ووفقا للمجلة جاءت مادونا والتي كانت أعلى النساء أجراً في مجال الموسيقى خلال عام 2013 في المركز الثالث هذا العام، وحققت جولتها الأحدث بعنوان “ريبيل هارت” 170 مليون دولار، ليصل مجمل دخلها على مدى مشوارها الفني إلى 1.4 مليار دولار قبل خصم الضرائب، ولا ننسى أنه في الأشهر الـ12 السابقة حققت مادونا (58 عاماً) دخلاً في المجمل بلغ 76.5 مليون دولار.
ووسط كل هذه الأخبار لا ننسى أن مادونا كانت قد فازت بجائزة “امرأة العام” التي تمنحها مجلة “بيلبورد” سنوياً في مجال الموسيقى تقديراً للنساء اللائي قدمن إسهامات كبيرة في مجال الأعمال الموسيقية واللائي ألهمن غيرهن من النساء. وصرحت نجمة البوب الأشهر والحائزة على جائزة “غرامي” سبع مرات للصحفيين على السجادة الحمراء في نيويورك قائلة “أعتقد أن أكبر انجاز كان الانتهاء من جولتي وتقديم عروضي كل ليلة. والتعامل مع تحديات أن أكون أماً.
كان هذا دائماً تحدياً لي. أن أكون أماً جيدة وأن أكون فنانة وتحقيق كل هذا”، وكانت مادونا والتي لديها أربعة أطفال، قد أكملت في مارس جولتها العالمية (ريبل هارت) التي تضمنت تقديم 82 حفلاً، بينما دخلت في معركة قضائية بشأن حضانة ابنها روكو البالغ عمره 16 عاماً مع زوجها السابق جاي ريتشي، وترك روكو مادونا خلال الجولة لكي يعيش مع ريتشي في لندن. وتمت تسوية هذا الخلاف.
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