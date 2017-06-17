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مفركة البيض بالباذنجان واللحم… وجبة سحور “لايت” صحية

بقلم ريما لمع

يونيو ١٧ ,٢٠١٧

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مفركة البيض بالباذنجان واللحم

اخصائية التغذية نانسي حبيقة تقدم لك وجبة صحية وخفيفة للسحور على طريقتها الخاصة.

مفركة البيض بالباذنجان

الكمية تكفي لشخصين

المقادير:

  • زلال 3 بيضات
  • بيضتان كاملتان
  • ثلث كوب من البصل المفروم ناعماً
  • 100 غ من لحم العجل (البقر) المفروم خشناً
  • كوبان ونصف من الباذنجان المقطّع إلى مربعات صغيرة
  • ربع ملعقة صغيرة من الملح
  • رشة من البهار الأسود
  • ربع ملعقة صغيرة من القرفة
  • ملعقة طعام من الثوم المهروس
  • 3 رشات من زيت رذاذ الطهي

طريقة التحضير:

– ترش المقلاة بالزيت وتحمى ويوضع فيها البصل ليشقّر، ثم يُضاف الثوم ويترك المزيج على النار لمدة 3 دقائق تقريباً.

– يُضاف اللحم ثم الملح والبهار ويترك على النار لمدة 8 دقائق.

– يُضاف الباذنجان المقطّع ويحرك ويترك على النار لمدة 5-8 لينضج.

– يخفق البيض جيداً ويُضاف إلى الباذنجان واللحم ويحرك المزيج حتى يتمازج تماماً.

القيمة الغذائية للشخص الواحد:

  • الطاقة: 212 وحدة حرارية
  • البروتينات: 24,5 غ
  • الدهون: 9 غ
  • الدهون المشبعة: 3 غ
  • النشويات: 9 غ
  • الألياف: 2 غ
  • الحديد: 2,5 غ
  • الكالسيوم: 65,5 غ
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