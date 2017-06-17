مفركة البيض بالباذنجان واللحم… وجبة سحور “لايت” صحية

اخصائية التغذية نانسي حبيقة تقدم لك وجبة صحية وخفيفة للسحور على طريقتها الخاصة.
مفركة البيض بالباذنجان
الكمية تكفي لشخصين
المقادير:
- زلال 3 بيضات
- بيضتان كاملتان
- ثلث كوب من البصل المفروم ناعماً
- 100 غ من لحم العجل (البقر) المفروم خشناً
- كوبان ونصف من الباذنجان المقطّع إلى مربعات صغيرة
- ربع ملعقة صغيرة من الملح
- رشة من البهار الأسود
- ربع ملعقة صغيرة من القرفة
- ملعقة طعام من الثوم المهروس
- 3 رشات من زيت رذاذ الطهي
طريقة التحضير:
– ترش المقلاة بالزيت وتحمى ويوضع فيها البصل ليشقّر، ثم يُضاف الثوم ويترك المزيج على النار لمدة 3 دقائق تقريباً.
– يُضاف اللحم ثم الملح والبهار ويترك على النار لمدة 8 دقائق.
– يُضاف الباذنجان المقطّع ويحرك ويترك على النار لمدة 5-8 لينضج.
– يخفق البيض جيداً ويُضاف إلى الباذنجان واللحم ويحرك المزيج حتى يتمازج تماماً.
القيمة الغذائية للشخص الواحد:
- الطاقة: 212 وحدة حرارية
- البروتينات: 24,5 غ
- الدهون: 9 غ
- الدهون المشبعة: 3 غ
- النشويات: 9 غ
- الألياف: 2 غ
- الحديد: 2,5 غ
- الكالسيوم: 65,5 غ