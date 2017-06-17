مفركة البيض بالباذنجان واللحم… وجبة سحور “لايت” صحية

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اخصائية التغذية نانسي حبيقة تقدم لك وجبة صحية وخفيفة للسحور على طريقتها الخاصة.

مفركة البيض بالباذنجان

الكمية تكفي لشخصين

المقادير:

زلال 3 بيضات

بيضتان كاملتان

ثلث كوب من البصل المفروم ناعماً

100 غ من لحم العجل (البقر) المفروم خشناً

كوبان ونصف من الباذنجان المقطّع إلى مربعات صغيرة

ربع ملعقة صغيرة من الملح

رشة من البهار الأسود

ربع ملعقة صغيرة من القرفة

ملعقة طعام من الثوم المهروس

3 رشات من زيت رذاذ الطهي

طريقة التحضير:

– ترش المقلاة بالزيت وتحمى ويوضع فيها البصل ليشقّر، ثم يُضاف الثوم ويترك المزيج على النار لمدة 3 دقائق تقريباً.

– يُضاف اللحم ثم الملح والبهار ويترك على النار لمدة 8 دقائق.

– يُضاف الباذنجان المقطّع ويحرك ويترك على النار لمدة 5-8 لينضج.

– يخفق البيض جيداً ويُضاف إلى الباذنجان واللحم ويحرك المزيج حتى يتمازج تماماً.

القيمة الغذائية للشخص الواحد: