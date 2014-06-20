عملية جراحية ناجحة في القلب للفنانة ماجدة

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أجرت الفنانة المصرية القديرة ماجدة، التي تنتمي إلى ما يوصف بالزمن الجميل عملية جراحية ناجحة في القلب، في أحد مستشفيات القاهرة، وتوجد في الوقت الحالي، داخل غرفة العناية الفائقة، بانتظار أن تتعافى أكثر لتغادر غرفة المستشفى، على اعتبار أنها كانت تعاني من تسارع ضربات القلب، تطلب إجراء عملية سريعة لضبط واستقرار حالتها الصحية.

وأخيرا استيقظت الفنانة المصرية ماجدة من غيبوبتها، عقب إجرائها لعملية جراحية حساسة في القلب، وتأكد بشكل رسمي من أطبائها بأنها تتماثل إلى الشفاء،وكانت ابنتها الوحيدة غادة نافع، قد كشفت عن خبر مرض والدتها ودخولها إلى المستشفى، وطلبت من جمهورها الدعاء لها بالشفاء، على اعتبار أنها نشرت على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، رسالة كتبت فيها: “..ماما بتعمل عملية في القلب.. أسألكم الدعاء .”..

أكدت غادة نافع أن والدتها الفنانة القديرة ماجدة، التي اعتزلت الفن، سوف يركب لها في العملية الجراحية جهاز، من أجل تنظيم ضربات قلبها، بعد أن تعرضت للتعب الشديد والإغماءات المتكررة في الأيام القليلة الماضية، بفعل عدم انتظام ضربات قلبها، علما أن هذا الجهاز يعمل ببطارية سيتم تغييرها كل 5 سنوات.

يذكر أن الإسم الحقيقي للفنانة ماجدة، التي ولدت عام 1931 عفاف الصباحي، واقتحمت عالم التمثيل في عمر ال15ربيعا خفية عن أسرتها، وكانت بدايتها مع الفنان إسماعيل يس، والجدير بالإشارة أنها تزوجت عام 1963 من الفنان إيهاب نافع، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة غادة، وفي رصيدها ما لا يقل عن 35 فيلما، نذكر “ليلة الدخلة” و”جميلة بوحريد” و”بائعة الخبز” و”بلال مؤذن الرسول” و”أين عمري” و”المراهقات”..وما إلى غير ذلك.

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