ماجد المهندس أحسن فنان عربي في 2016

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فضيلة بودريش

ينتظر أن يتوج المطرب الكبير ماجد المهندس، بجائزة Big Apple Music Awards كاحسن مطرب عربي لعام 2016، في الحفل الذي يقام في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، يوم 27 نوفمبرالجاري بحضور ألمع النجوم العالميين والعرب، وكذا ممثلين عن شركات الإنتاج والتوزيع الموسيقية، تتصدرهم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

يعد هذا التكريم للمهندس إنجاز آخر مهم يحققه كثمرة لمسيرة فنية طويلة زاخرة بالنجاحات وتاتي هذه الجائزة الرفيعة لتعكس ايضا شعبيته بين الجمهور العربي، ومن جديد المهندس احيائه حفلا غنائيا في دبي بدار الحي يوم 17 نوفمبرالجاري، والذي ستنظمه شركة روتانا بفندق “جي دابليو ماريوت ماركيز”، ومن المقرر أن تشارك في هذا الحفل المطربة إليسا.

يذكر أن ماجد المهندس طرح عن طريق “روتانا”، الشركة المنتجة لأعماله، ألبوما غنائياً يحمل عنوان “أخ قلبي”، يجمع فيه 16 أغنية وكان المهندس قد طرح هذه الأغاني بشكل منفرد، مثل أغنية “اخ قلبي” و” تناديك” و”محامي” و”هدوء” و “يا حب” و “انتظارك صعب” و “تحبك روحي” و “لا ابد عادي” و “سامحت جرحك” و “حرام” و “ماني طبيعي” وما إلى غير ذلك، تعاون خلالها مع العديد من الشعراء والكتاب نذكر من بينهم ساري وقصي عيسى و ياسر التويجري و تركي وفراس الحبيب وانور المشيري و سعود البابطين و الهام و رائد الأديب و صالح الريان فهد المساعد و أمجد الطائي، ومن الملحنيين الذين تعاونو مع المهندس في هذا الالبوم علي صابر و ماجد المهندس و أحمد الهرمي وطارق محمد ونواف عبد الله وعصام كمال وأزهر حداد وبدر الذوادي ورابح صقر وأحمد حسن.

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