مجد القاسم ممثلا لاول مرة في رمضان ويطلق ألبوما غنائيا

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فضيلة بودريش

نشاط كبير ملحوظ يبديه الفنان السوري مجد القاسم، خلال الفترة الراهنة على صعيد التمثيل وكذلك على مستوى الحياة الفنية بشكل عام، حيث سيكون موجود في سباق مسلسلات رمضان 2017، ومن جهة أخرى يحضر بشكل مكثف لوضع اللمسات الأخيرة لألبوم غنائي جديد، يضم عشرة أغاني كاملة، وينوي إطلاقه مع عيد رأس السنة الميلادية، ويعد فيه بالكثير من الأغاني العذبة الجميلة.

حيث يحضر الفنان السوري مجد القاسم، للمشاركة في عمل مصري، يوصف بأنه سوف يكون مفاجأة للجمهور العربي، على اعتبار أنه سوف يتقمص فيه دور كوميدي ، وجاء ذلك بعد تعاقده مع شركة الإنتاج لخوض بطولة هذا المسلسل المصري، المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2017، وحول تفاصيل هذا المسلسل، فإنه يتردد أن تكون حلقاته منفصلة، غير أن أحداثها سوف تكون متصلة، ويرتقب أن يعقد مؤتمر صحفي للكشف عن العمل الفني الجديد، من طرف الشركة التي تتولى مهمة الإنتاج.

وبالموازاة مع التمثيل يحضر أغاني جديدة بحرص وتفان، لإطلاق ألبومه الجديد، الذي يتضمن على 10 أغان متنوعة وتأتي مختلفة تماما عن كل الذي قدمه في السابق، وقال مجد مؤخرا أنه ينوي طرح لبومه خلال عيد رأس السنة الميلادية المقبلة، ويتعاون فيه مع كل من أحمد العربي وسيد راضي على وجه الخصوص.

الجدير بالإشارة فإن الفنان الشاب مجد القاسم المتعدد المواهب، كان قد كرم خلال مهرجان القاهرة للأعمال الفنية والإعلام، بعد نجاح أغنيته المصورة مع الفنانة فرح الألفي، والتي تحمل عنوان “يوم جوازنا”، ولم يخف سعادته الكبيرة بالتكريم ونجاح الأغنية، علما أنها تصنف ضمن الأغاني “السلو”، وكان قد كتب كلماتها كل من صلاح عطية، وقام بتوزيعها ياسر ماجد، وفرح الألفي ومن إخراج تامر حربي.

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