لديه اكثر من مليون متابع على السناب شات الشيخ ماجد الصباح في معرض الشارقة الدولي للكتاب

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دبي – ريم حنبظاظة

زار الشيخ ماجد الصباح لأول مره معرض “الشارقة الدولي للكتاب” في دورته 35، حيث استقبله جمهور عريض من محبيه ومحبي الثقافة معاً، وألقى الصباح، خلال فعاليات المعرض محاضرة بعنوان “تأثير قنوات التوصل الاجتماعي”.

وأكد الشيخ ماجد الصباح لوسائل اعلامية مختلفة ومن خلال منصته الخاصة على تطبيق “سناب شات”، أنه داعم دائم لإمارة الشارقة عاصمة الثقافة العربية، متمنيا المزيد من النجاح للدورات القادمة من فعاليات معرض الكتاب الدولي.

الجدير بالذكر، أن الشيخ ماجد الصباح يعد أحد أهم الشخصيات المؤثرة في مجال التواصل الاجتماعي، ولديه أكثر من مليون متابع على تطبيق “السناب شات”.

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