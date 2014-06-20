معاناة النجم محمود عبد العزيز الصحية… بسبب رأس الغول أم خطأ طبي جراحي؟!

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ندى أيوب – بيروت

معاناة عمرها 4 سنوات ومشاكل صحية كادت تودي بحياة الفنان الكبير محمود عبد العزيز في العام 2012، إثر خطأ طبي جراحي ارتُكِب بحقّه في أحد المستشفيات الكبيرة في السودان، ولا زالت مضاعفاتها مستمرة حتى الآن، الفنان عبد العزيز يرقد في المستشفى منذ أيام، والأطباء منعوا الزيارة عنه، وفي نفس الوقت أعلنت عائلته أنه في تحسُّن مستمر!

هذا وانهالت التغريدات والتعليقات والدعوات من أجل شفائه من معظم الفنانين، ومنهم هاني شاكر، نادية الجندي، أحمد السقا، صابرين، خالد سليم، محمد عادل إمام، كريم عبد العزيز، وفاء عامر، روجينا وغيرهم.

الفنان هاني شاكر كتب على حسابه في فايسبوك:” تمنياتي بالشفاء العاجل الي اخي وصديقي الفنان الكبير محمود عبد العزيز”، أما الفنانة نادية الجندي فكتبت قائلة: “أتمنى الشفاء العاجل ودوام الصحه والعافيه للنجم الكبير والصديق الغالي والأخ محمود عبد العزيز، اشتركنا سوا في البدايات بمسلسل الدوامة وعملنا معاً في فيلم وكالة البلح… وتمر كل هذه السنوات ولم يجمعنا سوى كل خير وصداقة واحترام.

فنان بمعنى الكلمة صادق ومخلص في شغله ولن يتكرر، قدم أهم الأعمال في تاريخ السينما المصرية والعربية..كل يوم بدعي له في صلاتي ربنا يكمل شفاءه على خير ويديله الصحه وطوله العمر، ويمتعنا بفنه الجميل الرائع المحترم ويخليه لكل أحبابه وأهله وجمهوره”.

وكان نجله الفنان والمنتج محمد عبد العزيز قد اكّد أن حالة والده مستقرة، قائلاً إنه نُقِل إلى إحدى المستشفيات ومتواجد في غرفة عادية وليس في العناية الفائقة كما أشيع، موضحاً أن ذلك كان بسبب شعوره بإرهاق مفاجئ، ناتج عن مشكلة فقر الدم “الأنيميا” التي يعاني منها منذ فترة، والتي سبّبت عدم انتظام في الدورة الدموية، مضيفاً أن والده سيغادر المستشفى بمجرد الاطمئنان على صحته واستقرار نسبة الدم في الجسم، طالباً من جمهوره الدعاء له، وعدم تصديق الشائعات التي تخترعها بعض المواقع الإخبارية.

مصادر مقرّبة من الفنان الكبير قالت إن عبد العزيز بذل مجهوداً كبيراً أثناء تصوير مسلسل”رأس الغول”، ما أصابه بإرهاق شديد!!

وكانت الصحافة المصرية كتبت عن تعرُّض النجم محمود عبد العزيز في العام 2012 لآلام حادة في البطن، فاُدخِل إلى مستشفى كبير وشهير في العاصمة السودانية، حيث أُجرِيَت له عملية القرحة في المعدة، وبعد 4 أشهر عاودته الآلام ليكتشف الاطباء إصابته بالتصاقات في الأمعاء كمضاعفات للعملية الجراحية، فخضع لجراحة ثانية، تدهورت حالته الصحية على اثرها بشكلٍ خطير، وإصابته بتسمّم في الدم، فنُقِل إلى الأردن وأشيع حينها بأنه توفي هناك…

ويبقى السؤال:” ما السبب الحقيقي لمعاناة النجم الكبير محمود عبد العزيز… “رأس الغول” أم خطأ طبي جراحي، ارتُكِب بحقّ صحته، دون حسيب ولا رقيب؟؟؟

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