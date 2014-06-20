محمود عبد العزيز اشتهر بقفشاته الكوميدية

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أيمن الرفاعي

بوفاة النجم محمود عبد العزيز اليوم تنهار أحد أعمدة الفن العربي. لكن العزاء الوحيد لمعجبيه على فقدانه أنه سيظل حيا بأعماله التى ستبقى راسخة في الأذهان.

لن نتحدث هنا عن المسيرة الفنية الزاخرة للساحر محمود عبد العزيز ولكن سنلقي الضوء على أهم العبارات أو القفشات الكوميدية التي لا تنسى لهذا النجم المحبوب والتي يرددها معجبوه في العديد من المناسبات.

أشهر هذه القفشات كانت في فيلم الكيف حيث استحوذ هذا الفيلم على نصيب الأسد من القفشات.

حيث جسد محمود عبد العزيز دور مطرب شعبي فشل لسنوات عديدة بكلية الحقوق ومن ثم يعيش في حي شعبي يعج بالفرق الموسيقية التي تقدم هذا النوع من الغناء. فكان متأثرا بالبيئة من حوله.ومن أشهر القفشات التي جاءت في هذا الفيلم نذكر

بحبك يا ستاموني مهما الناس لاموني”

“سيبك من الهبرجه والمشي العفش”

احنا اللى خلينا الشكرمون طاخ فى الترالوللى”

هغديك غدوة معمعة ماللى تبهرز الاصول “

لازم ندوش الدوشة بدوشة ادوش من دوشتها عشان ماتدوشنا.

احنا اللي بنطلع القرش من بذر العنب.. أول مانشخلل الشخاليل ونشرمأ الشواشي هتسرسأ البصاري وحانشفك دوغرى.. اسببك بالسبيب.. يعنى أحينك.. اقبضك.

انت باين عليك رايق ومشرشخ الانارخ

إحنا بالصلاة عالنبى حلوين قوى مع بعض.. لكن ساعة الغلط بنطرطش زلط.. يعنى لحمنا جملي مكندز مانتكالش وان اتكالنا عضمنا ركب ماننقرش وان اتقرشنا نشرخ فى الزور وما نتبلعش.. ولو بلعتني.. هتلاقينى مر علقم وهتطرشني.

لو الحشيش حلال ادينا بنشربوه ولو حرام ادينا بنحرقوه.

شغل الكيف شهبشة واللى يدوق حلاوته ما ينساهوش.

انا اللى ستفت الأونطة جوة الشنطة وانا اللى صهفزت الهوى وبهيظت الشفاشى باللولوة.

عصر الشهادات والوظائف انتهى مبقاش يأكل عيش.. احنا فى عصر تفتيح المخ.

وفي أعمال أخرى كانت له عبارات لا تنسى مثل

حد له شوق في حاجة.

الجرأة حلوة مفيش كلام.

آه يا حوستي السودة ياني يا امه. ناعيا حظه في فيلم جري الوحوش

هو القرد لسه بيتنطط ولا بطل تنطيط؟

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