علاء وجمال مبارك في عزاء محمود عبد العزيز

شارك

أيمن الرفاعي

أقيم بالأمس الأربعاء عزاء النجم الراحل محمود عبد العزيز بمسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر. وقد حضر العزاء معظم مشاهير السياسة والفن والرياضة المصرية.

أبرز ما رصدته الكاميرات بالأمس كان وصول نجلي الرئيس المصري السابق حسني مبارك إلى سرادق العزاء.

وتزامن وصول علاء وجمال مبارك مع وصول وزير الثقافة المصري حلمي النمنم والفنانة صفاء أبو السعود وكذلك الفنان عزت العلايلي.

هذا وقد شهد العزاء حضور كوكبة من الفنانين مثل محمد صبحي ـ محمد منيرـ النائب مصطفى بكري ـ رامز جلال ـ بوسي ـ حنان ترك ـ إلهام شاهين ـ كريم عبد العزيز ـ يسرا ـ أحمد السقا ـ محمد حماقي ـ زيزي مصطفى ـ الإعلامي أحمد المسلماني والإعلامية شريهان أبو الحسن ـ عمرو دياب ـ هاني شاكر ـ حسين فهمي ـ سمير غانم ـ فاروق الفيشاوي ـ محمود حميدة ـ خالد زكي ـ حجاج عبد العظيم ـ يوسف شعبان ـ صلاح عبد الله ـ نبيل الحلفاوي ـ عمرو يوسف ـ يوسف الشريف ـ محمد الشقنقيري ـ أحمد حلمي ـ محمد رمضان ـ وهناك عدد آخر لا حصر له من المشاهير لكن أبرز اللقطات أيضا كانت عندما حضر الزعيم عادل الإمام وتكدس الجمهور من حوله مما أحدث حالة من الفوضى استمرت لدقائق قليلة.

حضر العزاء أيضا مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري ـ والإعلامي عمرو أديب ومحمود سعد ورجاء الجداوي ومحمود ياسين وكذلك أحمد راتب وهالة فاخر وفردوس عبد الحميد وأيضا سهير رمزي ومنة فضالي ومنى زكي وريهام عبد الغفور والفنانة أيتن عامر برفقة زوجها محمد عز العرب مدير التصوير المعروف كما حضر أيضا محمد هنيدي وسميحة أيوب وداليا البحيري وعزت أبو عوف والمطرب حكيم إضافة الى العديد من شخصيات المجتمع في كافة المجالات.

كما أرسل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن باقة من الورد و أوفدت رئاسة الجمهورية المصرية وفدين للعزاء في الراحل محمود عبد العزيز.

ولا يمكن حصر الأسماء التي حرصت على الحضور مما يدل على تربع الرجل في قلوب محبيه.

شارك

Comments

comments