عاجل وفاة النجم محمود عبد العزيز

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أيمن الرفاعي

تسعفنا الذاكرة دائما على تذكر أهم الاعمال الدرامية والسينمائية للنجم القدير محمود عبد العزيز. فهو علامة فارقة من علامات السينما المصرية.

فمن منا ينسى دوره في فيلم ” الكيت كات” ذلك العاجز الضرير الذي كان يتغلب على فقدانه للبصر بحسه الفكاهي الطريف؟؟

ولا يمكن بالطبع أن ننسى أدواره المعقدة والعملاقة في أعمال مثل ” العار” و” الدنيا على جناح يمامة” و “طائر الليل الحزين” وكذلك ” يا عزيزي كلنا لصوص” و أيضا ” العذراء والشعر الأبيض” و” تزوير في أوراق رسمية” وغيرها من الأعمال التي تنوعت بين الفكاهة مثل فيلم الساحر ومناقشة قضايا اجتماعية هادفة أيضا.

وإذا لم يقدم للتلفزيون إلا مسلسل ” رأفت الهجان” فان هذا العمل وحده كفيل بأن يضعه في صفوف عمالقة الفن ولكنه قدم اكثر من ذلك مثل مسلسله ” محمود المصري”.

ظل محمود عبد العزيز لسنوات طويلة مقاطعا التلفزيون لانه لم يجد عملا في حجم رأفت الهجان يساعده على الاستمرار في تقديم الدراما التلفزيونية. والمسلسل مأخوذ من ملف المخابرات العامة المصرية كما نعلم جميعا.

ولد محمود عبد العزيز بحي الورديان بمدينة الاسكندرية عام 1946. التحق بالمدارس الحكومية كعادة أبناء الطبقة المتوسطة.

درس بكلية الزراعة وهناك مارس هواية التمثيل على مسرح الكلية. حصل على العديد من الجوائز منها جائزة أحسن ممثل عن فيلم الكيت كات والساحر والقبطان من مهرجان دمشق الدولي كما حصل على جائزة أحسن ممثل عن فيلم الكيت كات من مهرجان الاسكندرية السينمائي الدولي.

لفظ أنفاسه الاخيرة اليوم 12 نوفمبر لعام 2016 عن عمر يناهز 70 عاما لتفقد السينما المصرية واحدا من عمالقة الفن بالوطن العربي. الدولي

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