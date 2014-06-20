الفنان محمود عبد العزيز يدخل المستشفى

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فضيلة بودريش

يتواجد النجم المصري محمود عبد العزيز بمستشفى كائن بالمهندسين، منذ عدة أيام بعد تعرضه إلى وعكة صحية مفاجئة، وحسب ما أكدته عائلته، فإنه تماثل بشكل تدريجي للشفاء، وحريصة للاطمئنان الجيد عليه، عقب تعرضه للإرهاق، وينتظر أن تستقر حالته الصحية ليغادر نحو بيته.

خرجت الإعلامية بوسي شلبى زوجة الممثل القدير محمود عبد العزيز، عن صمتها لتطمأن جمهور النجم على صحته، علما أنها تتواجد في الوقت الراهن برفقته، داخل أحد مستشفيات المهندسين بمصر، والتي دخلها منذ عدة أيام، وكشفت بأن حالتة الصحية في تحسن مستمر، وأرجعت بوسي أسباب بقائه داخل المستشفى للاطمئنان من تعافيه تماما حيث اتفقت مع باقي أفراد أسرة النجم على عدم خروجه إلا بعد التاكد من سلامته واستقرار وضعه الصحي.

في حين الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز، نجل الممثل القدير، أرجع الإرهاق الذي يعانيه والده، إلى الأنيميا التي أصيب بها، منذ فترة زمنية، مما أثر بشكل مباشر على عدم الانتظام فى سريان دورته الدموية، وينتظر فقط استقرار حالته الصحية ليعود إلى منزله.

يذكر أن الفنان الكبير محمود عبد العزيز، تألق في عدة ادوار فنية من اهمها دوره بمسلسل “رأفت الهجان”،الذي حقق له انطلاقة فنية كبيرة وشعبيه كبيره بين الجماهير وكان الفنان محمود عبد العزيز قد نال درجة البكالوريوس ثم درجة الماجستير في تربية النحل، وانطلق مساره الفني في مسلسل “الدوامة” في بداية عقد السبعينيات، حين أسند له دورا في مسلسل قام ببطولته الثنائي محمود ياسين ونيللي، أما اقتحامه للسينما كان من خلال فيلم “الحفيد” عام 1974، وكان اول دور بطولة له عام 1975 في فيلم “حتى آخر العمر”، وتزوج محمود عبد العزيز للمرة الثانية من الإعلامية بوسي شلبي.

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