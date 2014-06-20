وفاة محمود أبو زيد مؤلف روائع السينما المصرية

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نعت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما الكاتب العبقري الكبير محمود أبو زيد والذي وافته المنية مساء أمس الأحد 11 ديسمبر.

ومحمود أبو زيد قدم العديد من الأعمال السينمائية والتي تعد علامات فارقة في تاريخ السينما المصرية، فلا يمكن أن ننسى أفلام ناجحة وعظيمة مثل ” جري الوحوش ـ العار ـ الكيف ـ البيضة والحجر “.

كما كتب أبو زيد للمسرح أيضا أعمال شهيرة منها ” جوز ولوز ـ حمري جمري ” أما عن الدراما التلفزيونية فقد كتب أبو زيد العديد من المسلسلات كان آخرها مسلسل “العمة نور” والذي تم عرضه عام 2003.

عرف محمود أبو زيد بطريقته الساخرة في معالجة المشكلات الإجتماعية مثل الإدمان في فيلم الكيف والتدين الظاهري في فيلم العار وعدم الرضا بالقضاء والقدر في فيلم جري الوحوش. كما أن أعماله لا تخلو من لمحة دينية أيضا.

فمثلا في العديد من الأفلام التي قدمها للسينما كان يتم الختام بآية قرآنية تلخص موضوع الفيلم كله.

كان الراحل صديقاً مقرباً من النجم محمود عبد العزيز والذي توفي الشهر الماضي ، حيث كان نجم معظم أفلامه.

عرف عن محمود أبو زيد أيضا استخدامه لعبارات وكلمات الحارات والأحياء الشعبية المصرية الأمر الذي كان يميز أفلامه ببعض القفشات التي لا يعرفها إلا أصحاب هذه الحارات.

وإلى الآن لم يأت فيلم مصري بكم القفشات الموجودة بفيلم ” الكيف” مثلاً لدرجة أن جزء كبير من المصريين لا يفهمون معاني كلمات هذه القفشات.

رحم الله الراحل محمود أبو زيد والذي يعد من رموز زمن الفن الجميل.

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