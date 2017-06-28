بعد غياب 5 سنوات….مي عز الدين تقاسم محمد رمضان البطولة في “كوارشي”

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من المقرر أن تعود النجمة مي عز الدين إلى السينما، بعد غياب دام 5 سنوات، فستشارك الفنان محمد رمضان عمله السينمائي الجديد، الذي يحمل عنوان”كوارشي”، ويعد أول عمل فني يجمعهما، وقد أعطت مي موافقتها المبدئية، ولم تخف حماسها من أجل خوض البطولة مع محمد رمضان الذي تعجبها أعماله.

كانت آخر مشاركة لمي عز الدين في السينما هي في الجزء الثالث من فيلم “عمر وسلمى، الذي أدت بطولته مع الفنان تامر حسني عام 2012.

المعروف أن الفنانة مي عز الدين قد طاردتها الكثير من شائعات الزواج، آخرها الارتباط من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

كانت النجمة مي قد اقتحمت المجال الفني عام 2001، حيث اكتشفها الفنان محمد فؤاد، الذي كان يبحث عن وجه جديد ليشاركه البطولة في فيلمه “رحلة حب”، وساعدها المخرج منير راضي الذي كان مقرباً لعائلتها، حيث عرفها على مخرج الفيلم محمد النجار، وأعجب بها آنذاك محمد فؤاد كثيراً، وبرزت مجدداً لتؤكد موهبتها وحضورها في المسلسل التلفزيوني، الذي يحمل عنوان “أين قلبي”، إلى جانب الممثلة القديرة “يسرا” التي رشحتها للعب دور ابنتها رغم كثرة المرشحات.

شارك محمد رمضان في سباق العيد بفيلمين سينمائيين، وهما”جواب اعتقال” وفيلم “الكنز”، وتعد سابقة أن يعرض لفنان فيلمين في موسم واحد.