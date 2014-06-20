الشائعات تطارد مي عز الدين ورجل الأعمال أبو هشيمة وتتهمهما بالحب

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فضيلة بودريش

في كل مرة يتردد إعلاميا، خبر وجود علاقة حب تربط بين الممثلة المصرية الشابة مي عز الدين ورجل الأعمال المصري المشهور أحمد أبو هشيمة، يخرج من صمته ويفند بشدة ما يروج حول هذه العلاقة العاطفية، ويؤكد أنه ليس لها أي أساس من الصحة، والسؤال الجوهري الذي في كل مرة يثار..لماذا تفتح أبواب هذه الشائعات حول هذا الثنائي في كل مرة ويعاد مسحها؟..وهل فعلا ارتباطا بشكل رسمي وينتظرا فقط اقتراب موعد الزواج، ليكشفان العلاقة الرسمية التي تربطهما؟

لم تترك الشائعات كما يصفها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة والممثلة مي عز الدين، في حالهما وتصر على وجود علاقة حب قد تتوج في يوم ما بالزواج، على اعتبار أنه مؤخرا، نشر أحد المواقع الالكترونية معلومات تكشف عن ارتباطهما الرسمي، فاضطر أحمد أبو هشيمة بامتعاض كبير إلى تكذيب هذه العلاقة، ومن جهته هذا الموقع قام بسحب هذا الخبر. وعادت الشائعات مجددا عقب استضافة الإعلامي عمرو أديب للممثلة مي عز الدين، من خلال برنامج “كل يوم”، الذي يعرض على قناة On E، علما أن ملكيتها تعود إلى رجل الأعمال أبو هشيمة، وعمر هذه الشائعة كما توصف سنتين تقريبا، وكان المكتب الإعلامي لأبوه شيمة قد نفاها في السابق عدة مرات.

يذكر أن الممثلة المصرية الشابة مي عز الدين من مواليد الامارات العربية، وخريجة كلية الآداب قسم علم الاجتماع من جامعة الاسكندرية، أول دور لها كان في عام 2001 مع المطرب محمد فؤاد في فيلمه،الذي يحمل عنوان “رحلة حب” وظهرت بعدها في مسلسل “أين قلبي”، الذي تقمصت فيه دور ابنة الممثلة القديرة “يسرا”.

أما أحمد أبو هشيمة رجل الأعمال الناجح، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين، التي تم إنشائها عام 2010، ونجحت هذه المجموعة كثيرا في اختراق صناعة الحديد في مصر.

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