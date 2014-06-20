قبل قليل… مي نور الشريف تنفي خبر تقديم فيلم عن حياة والدها!

شارك

عمرو يوسف: الأمر سيكون صعباً!

ندى أيوب – بيروت

نشرت الفنانة مي نور الشريف قبل قليل على حسابها في فايسبوك، نفياً قاطعاً لما يتداوَل إعلامياً، عن التحضير لعمل فني يجسّد حياة والدها الفنان الراحل نور الشريف، وقالت بأن أحداً لم يطرح الأمر مع عائلة الشريف، ووعدت مي بإعلان الأمر إذا حدث مستقبلاً،

وكتبت المنشور التالي:

“للعلم و النشر

لم يحدث أن أحداً تحدث معنا عائلة نور الشريف ( زوجته الفنانة بوسي أو ابنتيه سارة أو مي) عن عمل سينمائي أو تليفزيوني عن حياته الذاتية أو كتاب عن سيرته الذاتيه. و إن حدث في المستقبل سوف نعلنه شخصيا. غير ذلك فهو من غير موافقة منا.

شكرا و رجاء النشر… لكم كل الحب و الاحترام”!

وكان الحديث عن فيلم يتناول حياة النجم الراحل نور الشريف قد بدأ منذ أشهر، حيث تداول البعض خبراً مفاده أن الفنان عمرو يوسف هو من سيلعب دور نور الشريف في الفيلم، لكن يوسف نفى ذلك في تصريح صحفي قال فيه: ” لا صحة لهذا الكلام أبداً، هو مجرد إشاعة، ولكن لو عرض عليّ القيام بذلك فهذا شرف لي، وأعتقد أن أداء شخصية كبيرة مثل شخصية الراحل نور الشريف يحتاج إلى وقفة؛ لأنه من الخطر القيام بتجسيد مثل هذه الشخصية.

وأنا تفاجأت بالخبر، ولكن أؤكد لو حصل وعرض عليّ فهو شرف كبير ليس لاسمه الكبير فقط، وإنما لما أكنّه له من مشاعر واحترام وود، فهو كان بالنسبة لي شخصية غير عادية على الصعيد الإنساني قبل الفني، إنه شخص مهم جداً بالنسبة لي، فهو كان بمثابة الأب لي وأفتقده جداً، ولم أستطع حتى الآن استيعاب فكرة غيابه، وفكرة أن أقوم بتجسيد شخصيته، أعتقد أن الأمر سيكون صعباً”.

الجدير ذكره أن الراحل نور الشريف هو من قدّم يوسف بمنحه الفرصة الأولى في التمثيل، كما كان خطيب ابنته مي وانفصلا.

شارك

Comments

comments