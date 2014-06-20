مي سليم تنجو بأعجوبة من حادث خطير

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فضيلة بودريش

نجت الفنانة مي سليم من حادث مرور، وصف بالخطير عقب تداول رواد التواصل الاجتماعي، لبعض الصور تتعلق بسيارة مي سليم، إثر تعرضها لحادث سير على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، حيث كانت بصدد إحياء أحد الأفراح، ولم تكن مي بمفردها بل برفقة سائقها ومساعدتها الخاصة.

فقد انقلبت سيارة الفنانة مي سليم الخاصة عدة مرات، عندما كانت متوجهة لإحياء حفل عرس مما أصاب أسرتها وأقاربها ومعجبيها بالهلع حيث اضطرت إدارة أعمال الفنانة مي، بالإسراع في نشر بيان إعلامي عبر حسابها على موقع تبادل الصور الشهير “أنستغرام” وطمأنت من خلاله جمهورها بأنها بخير وعادت إلى منزلها لتأخذ قسطا من الراحة، ومما جاء في مضمون نص هذا البيان نذكر:

“..تعرضت الفنانة مي سليم مساء الأمس إلى حادث على طريق مصر الاسكندرية الصحراوي، حيث انقلبت سيارتها أكثر من مرة على الطريق وهي في طريقها الى الاسكندرية، لإحياء أحد الأفراح هناك وكان معها مساعدتها والسائق الخاص بها، ونحمد الله أنهم جميعا بخير وهي في منزلها الآن للراحة بعد الحادث، وتشكر جمهورها على الاطمئنان عليها..”

وفي ذات الوقت نشرت شقيقتها ميس حمدان، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، صورة لـ”مي”، حاولت فيها أن تطمأن الجمهور وكل من يعرفها حيث كتبت تقول: “..مي أختي، العربية أتقلبت بيها في طريق القاهرة الأسكندرية الصحراوي، هي والمساعدة والسواق، الحمد لله كلهم بخير واتكتب لهم عمر جديد..”

ولم يفت رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفرصة، حيث قاموا بنشر بعض الصور لسيارة مي سليم، عقب تعرضها لحادث السير وتعكس خطورة الحادث، الذي خرجت منه سالمة، بل وبأعجوبة كون السيارة انقلبت على الطريق الصحراوي عدة مرات.

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