مجد القاسم يدخل على جناح السرعة إلى المستشفى ويلغي ارتباطاته الفنية

شارك

تناقلت العديد من المواقع الإعلامية العربية خبر مفاده أن الفنان السوري مجد القاسم تعرض إلى وعكة صحية مباغتة أدخلته على جناح السرعة إلى المستشفى، بعد أن شعر بآلام حادة في القولون العصبي وبعد أن اطمأن على حالته الصحية توجه إلى بيته حتى يستعيد صحته.

لقد انتابت الفنان السوري مجد القاسم مؤخراً آلام لا تطاق في منطقة القولون العصبي، فتوجه على جناح السرعة إلى أقرب مستشفى، برفقة أحد أصدقائه، من أجل الاطمئنان على حالته الصحية، وبعد فحصه وتلقيه الإسعافات الأولية، ومنحه أدوية مضادة ومسكنة للألم وتحذيره من تناول الأطعمة الدسمة، اضطر الفنان مجد لإلغاء جميع ارتباطاته الفنية واللجوء إلى الراحة استجابة لنصائح الطبيب.

الجدير بالإشارة فإن آخر أغاني المطرب المتألق مجد القاسم نذكر إطلاقه مؤخراً أغنية جديدة تحمل عنوان “اسمك غالي يا أمي”، وتزامن بذلك جديده الفني مع احتفالات عيد الأم ذات الخصوصية في قلوب الجميع، علماً أن هذه الأغنية الجميلة والمعبرة من كلمات جمال السيد، وقام بتلحينها مجد القاسم، أما مهمة التوزيع فأسندت إلى نوار البحيري.